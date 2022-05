El control de la frontera es posible y también el control migratorio. Siempre habrá flujo ilegal, igual a como mexicanos se meten en EUA o africanos en Europa, pero lo que nos toca es aplicar la ley, macana en mano.

Me enviaron un video de un extranjero opinando que para Haití sería una bendición que la isla se unifique políticamente para ellos ser como nosotros; pero para los dominicanos sería una desgracia que la inmigración ilegal convierta a la isla entera en Haití. Esa dramática comparación fue el preludio para una enésima elucubración sobre una conspiración internacional para haitianizarnos. ¡Viene el cuco!

¿Es que los extranjeros no entienden que las culturas (no las razas) de ambas naciones son incompatibles? Creo que no hay ningún “plan” como tampoco no hay otro “plan” para que dominicanos vayan a Puerto Rico, Nueva York o España. Quienes dicen eso aprovechan el miedo y la ignorancia para sacar beneficios de algún tipo.

Cuando haitianos vienen aquí ya hablan español y lo que quieren es mandar dinero a su familia o volver allá, como los dominicanos en NY. Así como los gringos aplican su ley y mantienen el orden en Washington Heights en Nueva York, casi 100% dominicano, hay que hacer con los pitises aquí. El control de la frontera es posible y también el control migratorio. Siempre habrá flujo ilegal, igual a como mexicanos se meten en EUA o africanos en Europa, pero lo que nos toca es aplicar la ley, macana en mano.