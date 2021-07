El inicio en el camino de las bandas comienza, en la mayoría de los casos, cuando te sientes desprotegido, discriminado en una sociedad que no te comprende y te juzga, generalmente esto ocurre en el ámbito escolar.

Ya han pasado más de 20 años en España que el término de “Bandas Latinas” se fue haciendo familiar. A día de hoy son cada vez más las noticias de las reyertas, asesinatos y problemas barriales sobre diferentes colectivos de inmigrantes y también algunos integrantes nacionales, pero la mayoría son procedentes de países tanto de Centroamérica como de Suramérica.

Existe en sociología un término que explica esta problemática en este país, España, porque aunque no se quiera aceptar, ellos, los integrantes de estos grupos, son víctimas de un sistema que no les protege y no les interesa; incluso son invisibles en su país de procedencia, todo por la estigmatización que existe en la sociedad actual. Vale más ir como caña para el ingenio, rompiendo brazos, juzgando el pasado de las personas, el presente de muchos y jugar a adivinar el futuro, eso sí, del vecino, nunca el nuestro.

El término al que me refiero es el de Anomia, utilizado en el 1954 por unos de los fundadores de la Sociología moderna, Emile Durkheim y por Robert K. Merton.

“Las estructuras sociales ejercen una presión definitiva en ciertas personas de la sociedad, de tal manera que producen una conducta inconformista en vez de una conformista".

“El término anomia, que se emplea en sociología para referirse a una desviación o ruptura de las normas, es también utilizado para señalar las sociedades o grupos en el interior de una sociedad que sufren un caos debido a la ausencia de reglas de buena conducta comúnmente admitidas, implícita o explícitamente, o peor: debidas al reinado de reglas que promueven el aislamiento o incluso el pillaje más que la cooperación”.

Todos estos grupos son declarados ilegales por la justicia Española, pero esto no les detiene para continuar recluyendo y enfrentándose entre ellos mismos como grupos para protegerse unos a otros con violencia, asesinatos, drogas y muertes. El inicio en el camino de las bandas comienza, en la mayoría de los casos, cuando te sientes desprotegido, discriminado en una sociedad que no te comprende y te juzga, generalmente esto ocurre en el ámbito escolar.

Entre las principales bandas organizadas están las siguientes:

Mara Salvatrucha

Los Latín Kings

Los Ñetas

Trinitarios

DDP

Si no asumimos y aceptamos que tenemos todo el deber de buscar soluciones y planteamientos, como pasó en los años 80 con la heroína y el VIH, pues seguiremos igual. Mirar para otro lado no soluciona nada, al contrario, complica más la convivencia.

¿Por qué somos cada vez más insensibles a las situaciones que se presentan en la vida?

¿Pensamos que nunca nos veremos en una situación vulnerable?

Pues nada más lejos de la realidad y más en estos tiempos de tantos cambios en todos los ámbitos. Pero como siempre pasa, la empatía hace gala de su ausencia ante colectivos que de alguna manera lo que piden es ayuda y entendimiento.