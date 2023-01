El hit oportuno con corredores en bases, en posición anotadora, no hizo acto de presencia en los juegos del Todos contra Todos.

I.- Anteriores predicciones

1- Al exponer las razones que en determinado momento tengo con relación a un tema de béisbol, he dicho, y reitero, que no soy adivinador, clarividente, agorero, vidente, hechicero ni brujo. Pura y simplemente, hago uso del sentido común ligándolo con la realidad, lo que me permite formarme convicciones fuera de toda duda, y así no caer en vacilaciones, dando absurdos bamboleos.

2- Antes de comenzar el Round Robin 2014-2015, ante una pregunta que me hizo un destacado directivo aguilucho, en presencia de amigos comunes, en el sentido de cuál era mi pronóstico para el “Todos contra Todos”, le respondí que el equipo a vencer era el de los Gigantes. Finalmente, los Gigantes fueron los campeones.

3.- En el mes de diciembre del año 2016, al comenzar el Round Robin, mis amigos y colegas, los licenciados Radhamés Acevedo y Lorenzo Fermín, me preguntaron qué pronóstico tenía. Les respondí: el equipo que quiere ser campeón que le gane al Licey. Al final, el Licey resultó ser el campeón.

II.- Mi vaticinio de ahora

4.- El pasado mes de diciembre, 2022, luego de concluida la serie regular e iniciarse el Todos contra Todos, el licenciado Lorenzo Fermín y el doctor Amaury Polanco, así como otros amigos y amistades, me preguntaron cuál era mi vaticinio para la clasificación a la final.

5.- Tanto a Lorenzo, como a Amaury y a los demás amigos, les dije, que aunque las Águilas Cibaeñas, había terminado la Serie Regular, 2022-2023, jugando muy buena pelota, para el Round Robin, veía al equipo aguilucho como el más débil de los cuatro.

6.- Mientras más avanzaba el Round Robín, la novena cibaeña se advertía con menos fortaleza en la ofensiva, aunque lucia muy bien en el picheo.

7.- Luego de varios empates entre los equipos en competencia, poco a poco se puso de manifiesto que el nuestro se comportaba sumamente flojo en el terreno de juego.

8.- Después de los empates, el conjunto aguilucho se desmoronó, demostrando fragilidad en el bateo, y principalmente dificultad para ligar carreras teniendo corredores en posición anotadora.

III.- Predicción cumplida

9.- El presentimiento que tenía de la debilidad de las Águilas Cibaeñas ante sus adversarios, ha quedado confirmado con su eliminación. La intuición está sellada con la materialidad, aunque no era lo que deseaba.

IV.- Concurso de circunstancias para la derrota

10.- Además de su debilidad frente a sus contrarios, un concurso de circunstancias se combinaron adversas a las aspiraciones del triunfo aguilucho. Veamos:

a.) El bateo situacional, que dio excelentes resultados al equipo durante la serie regular, brilló por su ausencia en todo el Roud Robin. El hit oportuno con corredores en bases, en posición anotadora, no hizo acto de presencia en los juegos del Todos contra Todos.

b.) La fragilidad de las Águilas se hizo más notoria cuando, además del decaimiento en el bateo, se observó una clara deficiencia en la defensa al cometer varios errores que siempre aprovechó el equipo contrario.

c.) El manager aguilucho demostró inestabilidad al elaborar el lineup, porque siempre se presentó con una lista diferente para jugar, llegando a apasionarse con jugadores que no rindieron lo esperado en el lugar indicado en la alineación, como fue el caso de Jerar Encarnación. Este, siendo el cuarto bate, en 40 turnos se ponchó en 15 ocasiones, y sólo empujó 5 carreras.

d.) La ausencia en el terreno de juego, el día domingo 8 de enero en curso, del lanzador Roenis Elías, demostró falta de disciplina en el seno del equipo aguilucho, e irresponsabilidad de parte del jugador. Al parecer, Roenis Elías, necesita ser reeducado por la Revolución Cubana.

e.) Alrededor de la ausencia del lanzador Roenis Elías, se ha tejido toda una situación difícil de aceptar por aguiluchos no estúpidos, porque no sabemos si hay irresponsabilidad y burla de parte de Elías, hacia los seguidores de las Águilas Cibaeñas, o encubrimiento de la causa verdadera que motivó que Elías, no fuera el pitcher nuestro el domingo 8 de enero en curso, en el crucial juego frente a las Estrellas Orientales.

f.) En el equipo aguilucho está haciendo falta la persona de la oficina que baje al dugout, y establezca relaciones fraternas con los jugadores. El calor humano forma parte del estímulo al pelotero.

11.- Finalmente, no me gusta hacer fatales presentimientos, pero sospecho que el futuro inmediato de mi equipo no es nada placentero para el porvenir, a no ser que la directiva aguilucha cambie de visión en el manejo, en la estructuración y funcionamiento del conjunto.