La suerte es que está tan preparada que esos comentarios fuera de lugar no le impedirán ejercer su trabajo como hasta ahora, de una forma brillante y con dignidad.

No doy crédito que en pleno 2022, veamos titulares tan penosos y sobre todo que se resalte la raza y el género, antes que sus méritos profesionales. Definitivamente está totalmente preparada para ejercer el puesto que asumirá próximamente.

La verdad que como mujer, ver estos titulares me indignan, por la forma de las publicaciones de noticias por puestos ocupados por mujeres. Se resalta más el hecho de tener ovarios, su color de piel y hasta incluso se deja entre ver que han sido puestas a dedo por tener cercanía con hombres o mujeres de poder, como pasó en el caso de la excelentísima embajadora de los EEUU ante el Reino de España, la señora Julissa Reynoso. Es decir, cuando las mujeres ocupan puestos de tal responsabilidad, es noticia “desconcertante, insólito, alucinante, impresionante, asombroso, pasmoso”, como si fuese un premio que nos otorgan, como si no tenemos preparación para ejercer dichos puestos; cuando el mundo sabe que existen más mujeres en las universidades pero más hombres en los puestos directivos, es decir, no es por falta de preparación, creo firmemente que les sobrada preparación, es un tema de discriminación y de falta de equidad.

Sería interesante que podamos como sociedad, enseñarles a las nuevas generaciones a no fijarse en el tono de piel, en acentos, clase social, etc. Sería la mejor herencia que le podamos dejar a nuestros niños y niñas, a los adultos del futuro, pero lo veo difícil.

Sólo espero que alguna generación en el futuro sea más inteligente que la sociedad actual y nos fijemos en las personas y nada más. Que ni el género ni la raza sea un impedimento.

La jueza rindió homenaje a todos los que la ayudaron a llegar a este nivel, empezando por sus padres: «Después de haber vivido personalmente la segregación racial me enseñaron que, a diferencia de ellos, que tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, si trabajaba duro, en Estados Unidos, podría convertirme en quien quisiera ser».

Le deseo todos los éxitos a la Dra. Ketanji Brown Jackson, que tendrá que lidiar con tanta necedad, torpeza, insensatez, y simpleza, con comentarios como los actuales, que fue elegida por ser negra.