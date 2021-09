Yo por lo menos no lo soy (perfecta) lo reconozco, lo acepto e intento sólo VIVIR, ser CONSCIENTE para MEJORAR, ya que la vida, la suerte y la muerte son inevitables.

Estamos iniciando un mes y, por lo menos yo, estoy poniéndome firme con retomar los hábitos de vida saludables que por las prisas del verano he olvidado y que por las huellas del día a día he descuidado como es fomentar la RESILIENCIA, que según la RAE : es la capacidad humana de adaptación frente a un agente perturbador.

Es decir la templanza que tenemos ante las adversidades y si además aprendemos de ellas, sería lo perfecto. Se aprende, se fomenta y estoy en ello.

Yo he tenido la oportunidad, más bien la suerte, de conocer muchas personas que son resilientes. No es fácil reponerse de los traumas y dificultades que nos presenta la vida, incluso antes de nacer, y por eso estoy tan agradecida porque cada día aprendo tanto con mis pacientes, desde aquel que está en la calle hasta aquel que lleva una vida normalizada. Muchas historias son tan lacerantes que hasta cierto punto se llega a entender el por qué del consumo por eso es tan importante no juzgar, a cualquiera nos puede pasar, tenerlo todo y luego nada o nunca saber qué es tener una zona de confort.

Este año más que nunca:

- He aprendido a reírme de mí conmigo misma.

- Nunca olvidarme de mi esencia, porque luego me pierdo.

- Y sobre todo aprendí a no juzgar y tener empatía porque no todo el mundo ve llover café, porque la mejor forma de vivir es dejando que todo fluya a pesar de las circunstancias.

Porque:

¿ Quién no ha tenido un mal momento ?

¿ Quién no ha consumido alguna vez ? ( También valen las sustancias socialmente aceptadas ).

Yo por lo menos no lo soy (perfecta) lo reconozco, lo acepto e intento sólo VIVIR, ser CONSCIENTE para MEJORAR, ya que la vida, la suerte y la muerte son inevitables.

Reír es sin duda un aliado hacia el camino de ser más resilientes.

La aceptación y el compromiso dependen de nosotr@s mismos.