En su rendición de cuentas de este 27 de febrero del 2022 el Presidente Abinader quiso ignorar, para confundir a sus televidentes, que los nuevos “partidos” gobernantes son el CONEP, la CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA y la CÁMARA MINERA (subordinadas a las órdenes de la CASA BLANCA), los cuales instrumentalizan a su favor el sistema tradicional de partidos. En el CONEP sobresalen los Grupos Vicini, Bonetti, Estrella, Rainieri, Rizek y Martí.

De esa realidad de poder se deriva que las políticas públicas, con un fuerte componentes privatizado - vía fideicomisos, APPs y ventas de activos adecuadas a ellas- favorezcan en demasía a las grandes corporaciones y grupos privados que se están apoderándose aceleradamente de los bienes públicos, del patrimonio natural (suelo, subsuelo y sobresuelo) y de los recursos provenientes del endeudamiento externo.

La política fiscal del poder establecido mete en un corral político-social al pueblo empobrecido, que recibe migajas y boronas de sus resultados, a través de transferencias asistencialistas de recursos públicos, que se traducen en la imposición de una pobreza crónica y lo sujetan férreamente a envilecedoras dependencia y a prácticas clientelistas. Se trata de un asistencialismo financiado con deudas y déficits fiscales.

Los tutumpotes del capitalismo reciben el 5% de un PBI endeudado en un 70%, que compromete alrededor del 40% del Presupuesto Nacional. Medio siglo de exenciones, cada vez más altas, representaron el año pasado unos 245 mil millones de pesos.

Esos mismos tutumpotes evaden impunemente todos los años el 63% de los impuestos sobre la renta y el 43% del ITBI.

Sucede además que mientras las familias de empobrecidas y sectores de capas medias pagan el 70% de los tributos, los ricachones solo aportan el 22%. La carga tributaria resulta así brutalmente desigual y el sistema impositivo terriblemente regresivo.

A su vez los indicadores del empobrecimiento popular son manipulados y maquillados por el Banco Central y el Gabinete Económico, que siguiendo las pautas del BM considera pobres solo a quienes reciben menos de 3 dólares diarios (90 dólares o 5,140 pesos mensuales); resultando que quienes ganan 3 dólares y un poquito más, o algo más de 5,140 pesos mensuales, no son pobres.

En materia de ingresos, en el caso de los/as empobrecidos/as se calculan los bonos, los salarios miserables y las remesas, en una sociedad donde la ocupación informal representa el 53% de la fuerza laboral y el desempleo y el subempleo es mayor de lo que oficialmente, porque también se truquean las cifras recurriendo a parámetros y criterios acomodaticios. Las canastas familiares también son estimadas en forma discriminatoria: las hay para ricos, pobres, excluidos/as y sectores de “clase media”; y tres de ellas generalmente tienen precios superiores a los ingresos familiares.

La verdad es que se han dejado de medir y/o publicar las cifras de concentración de ingresos y de riquezas, y también las cuotas de ganancia, porque proyectarlas podría soliviantar hasta a la gente más pasiva y miedosa.

La política monetaria sirve fundamentalmente a los jorocones de los sectores financiero, comercial y de la construcción, e incluye que el Banco Central financie los Bancos Comerciales con sus emisiones de deudas (cubiertas por el gobierno), con la excusa de reducir el dinero circulante para contrarrestar la inflación y la devaluación. La banca privada, sus AFPs y ARSs, junto a los grandes importadores, se están sirviendo con cucharones gigantes a costa de las pensiones, la salud y los servicios públicos.

· OCULTAMIENTOS Y TERGIVERSACIONES EN RENDICIÓN DE CUENTAS.

Sobresalen la manera como el Presidente silencia o tergiversar realidades:

- Al hablar del peaje sombra escondió que dejó impune una estafa de US $800 millones y que encima de eso le regaló US $410 millones al consorcio beneficiario de ese fideicomiso ominoso. Las obras (Autovía del Nordeste y Bulevar del Atlántico) solo costaron US $300 millones y la empresa recibió algo más de US $1,200 millones. Al gobierno, además, le cae el costo de la reparación y al pueblo lo quieren marear con una reducción ridícula del peaje “luz”.

- Abinader ocultó además que la soberanía no existe, que EEUU se la tragó y que está solo se recupera con una actitud antiimperialista. Ni Haití es imperialismo, ni la migración es una “carga” porque la inmigración haitiana aporta a la gran burguesía y al Estado más de lo que ella recibe de ellos. Ni la migración es invasión, sino un fenómeno socio-económico-cultural, que no la para muro alguno y menos en una frontera que es un gran negocio de jefes militares, empresarios inescrupulosos y políticos ladrones.

- Obvió también que la lucha contra la impunidad ha sido limitada y manipulada. Abundan las vacas sagradas no inscritas en el PLD-Danilo, sobre todo las pertenecientes al CONEP, la Cámaras Americanas y Mineras, al PRD-PRM, al Leonelismo, al generalato criminal y la narco-política de cúpulas.

- Olvidó que el alabado BANRESERVA está actualmente gerenciado por un cómplice de la estafa de los supertucanos, jefe financiero de la campaña presidencial de L.A, mientras que el propio presidente se relacionó indebidamente, con evidentes fines de financiamiento electoral a favor del PRM, con la familia López Pilarte. Caso “transparentemente” archivado, no se sabe por quién. En el BR abundan el dispendio y las banalidades a costa de sus ganancias.

- Ocultó que lo de la P.N nos es reforma, sino una remodelación bajo asesoría de las tres policías más criminales y corruptas del Continente (Carabineros de Chile, PN de Colombia y de Honduras), mas la Guardia Civil española, la Fundación de Rudolf Giuliani y la USAID. España aporta además el jefe ejecutivo de esa remodelación de inspiración neofascista, el señor PEPE VILA, con amplia experiencia en esa materia. Todo esto incluye un fideicomiso.

- El silencio del presidente sobre la crisis ambiental y de agua, en medio de la impunidad de multiples crímenes ambientales a cargo de Barrick, Falcondo, grandes granceras, hoteleros, aserraderos, oligarcas de Valle Nuevo, industrias contaminantes, carteles de la construcción y proyectos de APPs en fuentes agua… sobrepasa lo criminal y raya en la permisibilidad para ejercer a la libre el ecocidio.

Barrick, además de asaltar sin pago alguno las aguas de la presa de Hatillo, pretende expandirse con otra pesa de cola a cuesta y se anuncia un inminente acuerdo con el gobierno, al que Abinader no se refirió. Otras mineras están en igual tesitura en el Nordeste y en San Juan.

- Del componente local de la inflación no habló, porque hacerlo obligaría a referirse a la especulación financiera y a los monopolios, oligopolios, grandes importadores y grandes intermediarios que controlan el mercado de los alimentos “esamblados” y la venta de bienes de consumo popular de uso cotidiano.

- El olvido fue premeditado en el caso de REFIDOMSA, dado que en la compra de las acciones al Estado venezolano ha tenido lugar una turbia operación bajo el control del Grupo Rizek, todavía no aclarada.

-Igual obvió lo que acontece en el Ministerio de Energía y Minas donde los empleados fijos y contratados subieron de 298 a 605 y la nueva tarifa establece precio igual del kwh para los pequeños consumidores y para los grandotes. Premio a los ricos y castigo a los pobres.

-Silenció Abinader que él y el PRM traicionaron su compromiso con las tres causales y en ese tema solo se refirió a las Casas de Acogida, sin preguntarse porque la violencia contra la mujer está peor que antes.

Algo que pasa también con el racismo y la violencia contra migrantes y descendientes de familias haitiana, en la medida esa otro discriminación ha sido incorporada a su ejerció presidencial.

- Las loas presidenciales a los sistemas de salud y educación, cada vez más privatizados, desconocen el hecho de que nuestro país ostenta las peores calificaciones en mortalidad materna, infantil, enfermedades evitables, embarazo infantil y de escolaridad y accidentes de tránsito a escala regional y mundial.

- Desdice mucho exaltar un crecimiento económico con bastantes maquillajes, en medio de desigualdades crecientes provocadas por el modelo neoliberal que encarna y profundiza la actual administración.

-Y más aun desdice mucho del gobernante de turno, la demagogia de proponer reformas constitucionales, entre ellas un poder judicial independiente, pasando a través de un CES descalificado para esos fines, controlado por el gobierno y grandes empresario, ampliado con la partidocracia corrompida, y destinadas en fin de cuentas al Congreso que usurpa el poder constitucional e integran mayoritariamente riferos, políticos corruptos, y legisladores subordinados al CONEP y a la Embajada gringa.

Los ocultamientos, silencios, tergiversaciones, medias verdades; y eso de presentar deberes como logros y evadir incumplimientos y realidades hirientes, es muy propio del mal gobernar y de quienes no hablan al país para demostrar que realmente gobiernan para satisfacer necesidades colectivas imperiosas, sino para quedarse al frente del Estado engañando a la gente humilde con peroratas abrumantes y amañadas; acompañadas de propuestas de unidad a las mafias de gobiernos anteriores y de reiteraciones de promesas incumplidas y ofertas grandilocuentes sin respaldo financiero. ¡Cuántos dobleces!

Por eso, no es de extrañar el prefabricado mitin reeleccionista que sucedió a esa RENDICIÓN DE CUENTOS, lugar común en las gestiones de Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo y ahora en la de ABINADER. Más de lo mismo con remodelaciones hacia niveles más altos de coloniaje y de privatización del Estado y del patrimonio social del país.

Por La Coordinación Central del Movimiento Caamañista-MC:

Narciso Isa Conde