En el PLD sobran candidatos para unas elecciones que requieren romper con su pasado.

Danilo Medina intenta reactivar su lánguido PLD llevando al partido miles de ciudadanos durante una visita a Azua. Como de esperarse, criticó al presidente Abinader, alegando mal manejo de la economía en diversos aspectos. La inflación está realmente ahí pero ningún economista serio la atribuye al gobierno, sino a los efectos mundiales de la pandemia y la guerra.

De todas sus críticas, creo que acierta al señalar el descuido del sistema 9-1-1 y del programa de asistencia vial. Lo más extravagante que opinó fue que “están en peligro” derechos fundamentales, incluido el de la alimentación.

Pero no dijo –al menos no vi reseñas de prensa— ni «ji» de los procesos judiciales por corrupción contra exfuncionarios, allegados y familiares suyos. Los tribunales son quienes decidirán esos casos, pero es un terrible error del PLD pretender fortalecerse sólo en torno a un expresidente, que, pese a muchos notables éxitos, no puede ni debe volver, como tampoco Leonel. En el PLD sobran candidatos para unas elecciones que requieren romper con su pasado.