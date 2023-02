En ninguna ciudad extranjera he visto policías brutos sustituyendo semáforos inteligentes.

Formaré un sindicato, Unión de Víctimas del Tránsito Caótico (UNVITRANCAO), motivado porque el tránsito está tan crítico que pronto provocará alguna explosión social. Somos demasiados, hartos de que la autoridad sea el enemigo en vez de aliado para solucionar el desorden.

Todos tenemos culpables favoritos: que si el Ayuntamiento u Obras Públicas, la Presidencia u otra instancia oficial. Por mucho, el mío es la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett), cuyos socios, pseudo sindicatos de transporte de pasajeros y carga, “resuelven” colectivamente arriba sin picoteo abajo. Los conductores privados somos víctimas de ambos. Nunca se quejan los motociclistas, los conchos, las voladoras y guaguas, camiones ni patanas, todos sindicalizados. Esos gozan de impunidad en las vías públicas. No respetan semáforos ni leyes de tránsito. Los agentes de Digesett nunca los ven ni molestan.

En Guangzhou (antes Cantón), me asombró que no permiten motocicletas en calles ni avenidas. En ninguna ciudad extranjera he visto policías brutos sustituyendo semáforos inteligentes. ¿Será hora de que quienes no somos socios de Digesett formemos nuestro propio sindicato, el UNVITRANCAO?