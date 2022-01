A través de una circular, la Dirección General de Impuestos Internos explicó que no se daría más prórroga.

Por: Oliver Balbuena

SANTO DOMINGO.- A tan solo horas de que venza el plazo para la renovación del marbete y que quienes deseen pagarlo a partir de mañana, deban hacerlo con recargo; dominicanos hacían fila esta tarde para saldar su impuesto de circulación vehicular.

Al asegurar que dejar las cosas para último momento es parte de la cultura de los dominicanos, ciudadanos consultados consideraron que las filas en los centros de renovación del marbete avanzaban lentas, cuando será a partir de mañana que la Digesett comenzará a multar a aquellos que no tengan al día el pago del impuesto.

Según la institución, los recargos son de dos mil pesos a quienes no lo renueven antes del 31 de enero, de dos mil 100 a quienes no hayan pagado su impuesto de circulación en el año 2020-2021 y de tres mil 100 pesos a los que no actualizaron el del 2019-2020 o años anteriores.

Para este 2022, Impuestos Internos señaló que un millón 500 cincuenta mil 700 setenta y seis vehículos están hábiles para renovar, para una recaudación estimada de dos mil 300 ochenta y un millones de pesos

Los ciudadanos consultados por este equipo pidieron una prórroga a las autoridades para aquellos dominicanos que no han podido renovar aún su marbete.