Los procesos de licitaciones de compra de energía se rigen por la ley 125-01 y no por la 340, de Compras y Contrataciones.

SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, adelantó que el déficit de energía será cubierto con 2,000 nuevos megavatios de capacidad que se han licitado: 800 megavatios adjudicados para la construcción de dos plantas en Manzanillo más una terminal de gas, así como 400 nuevos megavatios licitados de urgencia el año pasado.

Explicó que se anunciará la adjudicación completa de esos 400 megavatios que se instalarían en el país entre junio y octubre, porque va a ser con plantas pequeñas y barcazas capaces de conectarse rápido a la red para prever las tensiones entre oferta y demanda.

Ante la pregunta de cuándo el país vería finalizado los fastidiosos apagones, el ministro Almonte dijo que “cuando esos dos mil nuevos megavatios estén instalados, el país habrá superado radicalmente los apagones por déficit de generación”.

“Ya tenemos adjudicados 1,200 megavatios y hay otros 800 megavatios que se licitaron a principio de este año”, manifestó Almonte, quien avanzó que la adjudicación será alrededor del mes de septiembre y que con eso se completarían esos 2 mil nuevos megavatios que tendrá el sistema eléctrico dominicano, lo que representa más del 60 % de la capacidad instalada disponible hoy en el país.

Expresó que eso va a significar que el país tendrá suficiente capacidad instalada para abastecer la demanda pico y quedarse con una reserva fría de un 15 %, por ejemplo, respecto a la demanda máxima, que es lo que sucede en todas las sociedades con sistema eléctrico civilizado.

En su experiencia, lamentó que en República Dominicana siempre haya estado “lo servido por lo comido” sin una reserva fría que impidiera la tensión entre oferta y demanda.

“Dígame usted, si un país en una economía pujante en términos de turismo, cada vez más abierta, diversificada, con crecimiento y mucha expectativas, puede seguirse sosteniendo con una relación oferta y demanda tan precaria”, reflexionó el ministro de Energía y Minas.

Dijo que es relevante apuntar que 800 megavatios más dos centrales de 400 son más grandes que la central de Punta Catalina, que son a gas natural e incluye una terminal gasífera (la segunda en el país) y se ubica en el gran Cibao donde no hay generación.

“Lo único que se va a hacer es que las distribuidoras harán contratos para comprarles la energía al precio que ellos ofrecieron ahora, y el precio que ofrecieron, que está en licitación y que será base del contrato, es inferior al que Punta Catalina está vendiendo electricidad a las distribuidoras”, señaló.

A modo de orientación, expresó que los procesos de licitaciones de compra de energía se rigen por la ley 125-01 y no por la 340, de Compras y Contrataciones.

Sobre dar a conocer los nombres de las empresas que ganaron la licitación, dijo que tienen que esperar una comunicación de la Superintendencia, que certifique y que cuando se tenga harán una rueda de prensa para decir las empresas ganadores y los precios que ofertaron, así como los contratos, ofreciendo todos los detalles.

En cuanto a la proyección de la demanda del sistema eléctrico, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, precisó que en la oposición mediante evaluaciones se dieron cuenta de que iban a necesitar añadir una mayor cantidad de energía.

Sin embargo, dijo que con la llegada al gobierno, el repunte económico se hizo a los pocos meses muy fuerte y la estrategia del gobierno fue, en vez de represar la oferta dando apagones financieros, la de abastecer en un 98.9 % la demanda por el bienestar social y porque si se llegada a pleno auge de la pandemia, el lanzamiento de la economía requería energía.

“No podíamos plantearnos la recuperación económica pospandemia en medio de apagones y por eso nosotros comenzamos a abastecer el 99 % fijo de la demanda del sector”, precisó.

Expresó que al hacer evaluaciones confirmaron que la diferencia entre la capacidad de oferta de generación y la demanda máxima, eran muy próximas y, en consecuencia, había un déficit estructural porque aunque sobraban 100 megavatios eso significaba que cualquier planta importante que saliera dejaba al sistema en déficit.

“Llegamos en agosto del 2020 y ya a final de año se comenzaron a preparar los pliegos técnicos de referencia para una licitación de largo plazo que se presentó a principios de 2021: la de Manzanillo de 800 megavatios, dos plantas de 400 megavatios cada una, más una terminal gasífera”, adelantó.

Proyectos de energías renovables en carpeta

Sobre los proyectos de energía renovable, el ministro Antonio Almonte destacó el tema le apasiona y que se han firmado contratos de compraventa de energía a las empresas distribuidoras con proyectos privados de energía fotovoltaica solar por casi 800 megavatios, de esos ya algunos comenzaron a trabajar en la instalación y se estima que al final de 2023 estarán funcionando casi todos.

“Aquí si tengo que hacer un paréntesis, en energía solar fotovoltaica, 800 megavatios en términos efectivos reales representan 200, porque como el sol es veces que está afuera, entonces el factor de presencia, es decir de planta, la disponibilidad de energía solar durante el día es de un 25 % promedio; la energía eólica tiene más, 30% o más, dependiendo. Sin embargo, si tienes 800 y efectivamente te impacta tu vida cotidiana a 200, eso está bien”, explicó.

Manifestó que van a licitar a fin de año por varios cientos de megavatios de renovables, lo que significa que se está trabajando para impulsar la penetración de energía limpia y al mismo tiempo reforzar la capacidad de oferta que se llama potencia firme, que son las energías renovables.

“Nuestro país no cuenta, que se conozca, con una gota de combustibles fósiles (gas natural, petróleo, carbón)… el país no tiene combustible para producir electricidad y hoy día el punto más difícil de la economía nacional es el acceso a los precios de los combustibles. Entonces lo que están buscando las naciones es despegarse de la dependencia de los combustibles fósiles, ahora llevar la energía renovable a que sustituya los fósiles, se lleva décadas”, explicó.

Dijo que para sustituir 3,200 megavatios, que es lo que consume el país al año en promedio, tendrían que instalarse muchos paneles que cubrirían miles de tareas de tierra que se necesitan para sembrar, por lo que dijo que hay que planificar con inteligencia con una combinación de las diversas energías.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo que el Gobierno definió y estableció su apoyo irrestricto a la producción minera y minería responsable.

Manifestó que desde el punto de vista económico y fiscal es un aporte imprescindible que hace este sector desde el punto de vista de la creación de empleo, al encadenamiento productivo hacia atrás, incorporando a la cadena de valor una serie de sectores que no se alcanzan a ver en la mina, pero que son abastecedores.

Señaló que además que están tratando el proyecto Romero en San Juan de la Maguana que tendría que realizarse a nivel subterráneo con un impacto ambiental mínimo, pero que están en diálogo con núcleos de la comunidad que tienen oposición a ese proyecto.

Dijo que en el caso del proyecto de San Juan, se generarían muchos empleos de bajo y alto nivel para las comunidades de la provincia, así como la realización de una carretera, otras facilidades y una inversión económica significativa que generara impuestos y beneficios que habría que pagarle al gobierno.

Restricciones a Energía y Mina desaparecieron en el 2020

El ministro Antonio Almonte rememoró que aunque el Ministerio de Energía y Minas fue creado en el 2013 mediante la Ley 100-13 y comienza a ensamblarse en el año 2014, en esa primera etapa al 2020, las funciones de la joven institución estaban bien restringidas.

“Se aprobó la ley en el 2013 y meses después se sometió y se aprobó otra ley que posponía hasta el 2018 las funciones de jefe o líder del sector energético al ministerio. De manera que, esa ley dejó a la CDEEE que continuara ejerciendo el liderazgo y las funciones fundamentales del sector eléctrico hasta el 2018”, compartió el ministro Almonte.

Destacó que la razón principal de esa decisión, según los especialistas, se debió a que en el 2013 se lanzó una licitación de Punta Catalina y se le otorgó la responsabilidad a la CDEEE de capitanear el proceso.

“Se tenía previsto que la construcción de la central sería en el 2017, entonces pospusieron el traspaso de la función de la CDEEE al ministerio para el 2018”, explicó Almonte, quien agregó que sin embargo, el 2018 llegó, no se hizo el traspaso y la CDEEE continuó liderando el sector eléctrico.

Dijo que quizás se debió a que Punta Catalina no estuvo lista en el 2017, sino que vino a concretarse en el 2020.

“Entonces, desde el 2018 al 2020, cuando nosotros llegamos, la CDEEE realizaba funciones que eran prácticamente usurpadas, porque correspondía, según la ley que la ejerciera el Ministerio de Energía y Minas”, manifestó.

“Entonces qué sucede, que con el decreto 342-20, emitido en el 2020 por el presidente Luis Abinader, transfiere en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 100-13 y 114, todas las funciones de la CDEEE al Ministerio de Energía y Minas, crea a comisión de liquidación de la CDEEE y reivindica al ministerio, de acuerdo a lo que dice la ley, como el líder y responsable principal del sector eléctrico en el país”, explicó.

Señaló que al mismo tiempo, dicho decreto designaba al ministro de Energía y Minas como presidente honorífico del Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras y como presidente de la Comisión de Liquidación de la CDEEE.

“De golpe un ministerio que había sido demasiado apacible, se ve en la vorágine de la liquidación de un monstruo que se llamaba CDEEE, de la gerencia de otro, que es Punta Catalina; de la gerencia de un Consejo de la Administración de las Empresas Distribuidoras y de la actividad de minería”, señaló y agregó que por todo esto es que aplica que “es un ministerio joven que pone a cualquier incumbente viejo”.

Distribuidoras y Punta Catalina no son dependencias de Energía y Minas

El ministro de Energía y Minas explicó que según la ley, la entidad solo tiene las responsabilidades políticas, de planificación, promoción de inversiones, convenios y acuerdos y, tiene adscrita, preside el Directorio de la Comisión Nacional de Energía, unidad que está bajo la custodia de la institución. Asimismo, el ministerio tiene también una incidencia fundamental en la conducción de la Dirección General de Minería.

“La ley 100-13 que establece en la creación del ministerio, que la Dirección General de Minería y la Comisión Nacional de Energía pasarían a integrar parte del Ministerio de Energía y Minas”, manifestó Almonte, que en esta parte dijo, que las mismas no se integran en su totalidad porque hay que hacer una modificación a la ley y someterlo ante el Congreso.

Aclaró que “las distribuidoras de energía no son dependencia del ministerio por varias razones: primero, porque no lo son en los hechos, el ministro apenas preside el Consejo de Administración pero no tiene esa responsabilidad operativa. Y en segundo lugar, porque el ministerio por ley no puede administrar empresas, por eso Punta Catalina sale de la tutela del ministerio”.

“El papel del ministerio es de formulación de políticas y estratégicamente de regulación, es como una instancia frente a la cual los inversionistas o las empresas de un sistema, en este caso el eléctrico, deben ver como un ente regulador independiente y de conciliación”, explicó.

Antonio Almonte señaló que la CDEEE fue en más de un 90 % liquidada en mayo del año pasado, quedando en la actualidad poca cosa, pero que esto permitió que el ministerio empezara a distenderse.

Asimismo, puntualizó que hace unos meses, a finales del año pasado, Punta Catalina salió del local del Ministerio de Energía y Minas, designándose una nueva administración para la misma.

“Hoy día yo no tengo nada que ver como ministro de la gerencia cotidiana de Punta Catalina, no quiere decir que no tenga que ver en lo macro”, puntualizó, durante su participación en el programa Reseñas.