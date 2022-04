Dijo que no aguantó furia y cerró el teléfono y que le respondió la llamada debido a que no conocía el número.

SANTO DOMINGO.- La exconcursante de Masterchef, Kirsy Guerra "Raquelita", narró que desde la cárcel todavía su expareja la sigue acosando.

Dijo que luego de que Ricardo Antonio Leonor Abreu, el Jueves Santo matara a su madre e hiriera a su hijo mayor de varias estocadas, ahora está viviendo un infierno tras éste realizarle 25 llamadas desde la prisión.

"Él me preguntó por el estado de salud del niño, que como estoy, que me habla quien más me ama, y yo le dije ¿qué tu haces llamándome después que mataste a mi mamá?", expresó Raquelita a Diario Libre

Dijo que no aguantó furia y le cerró el teléfono, y que le respondió la llamada debido a que no conocía el número.

Se recuerda que Raquelita había interpuesto en 2021 una denuncia por agresión en contra de su expareja.

La denuncia surgió a partir de la intervención de las autoridades, luego de que los integrantes de una unidad del Servicio de Emergencias 9-1-1, que brindaban asistencia médica a una persona en el Residencial Fernández Oriental, donde ocurrió la tragedia de este jueves, se percataran de una acalorada discusión que sostenía Ricardo Leonor Abreu con Guerra Mella, en relación a un negocio de venta de empanadas que ambos tenían.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó para el próximo sábado, la audiencia donde se le conocerá medida de coerción al acusado, Ricardo Antonio Leonor Abreu.