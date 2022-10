Expresó que cuando llegaron al gobierno la producción nacional era 16 millones de pollo mensual, y que ellos lo tienen en 19.8 millones.

SANTO DOMINGO.- Para el ministro de Agricultura, Limber Cruz, "le sorprende" las declaraciones del presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, quien manifestó este martes que la sobreproducción de pollo y los precios de esa carne, que se han mantenido estables en las últimas semanas, ha provocado pérdidas a los productores avícolas,

"El jueves por la noche ellos celebraron los 70 años de la avicultura nacional, entiendo que ahora mismo con lo que el presidente le ofertó no debe e haber quejas, porque todo lo que ellos querían fue aprobado un 100 por ciento. Me extraña mucho que Wilfredo que estaba ahí pues haya dicho eso".

Dijo que son especulaciones cuando se mencionaba el pollo a 100 pesos, "nosotros tuvimos que ponerle atención porque la gente no entiende que el gobierno debe cuidar y buscar un equilibrio entre los buenos precios del consumidor y la rentabilidad del productor".

Sostuvo que si bien es cierto que los consumidores no pueden tener una proteína, que es la más buscada, a un precio elevado y que también es cierto que "nosotros" tampoco podemos matar la producción nacional, por lo que agregó que se busca un equilibrio entre la producción nacional y los buenos precios del consumidor, "no podíamos tener un pollo a ese precio, que no era 100 pesos, era una exageración, pero el promedio andaba por los 90 o 85 pesos".

Expresó que cuando llegaron al gobierno la producción nacional era 16 millones de pollo mensual, y que ellos lo tienen en 19.8 millones.

"Ha habido un incremento de casi un 20 a 25 por ciento, esa es la realidad, eso ha provocado que el pollo esté por debajo de los 70 pesos".

Al ser cuestionado que cuál es la demanda, dijo que anda por los 19.5, y que ahora hay una "súper demanda, fuimos aumentando de una manera ordenada y logramos equilibrar el consumo con la oferta, con la producción y por eso es que ustedes ven que el pollo comenzó a bajar y hoy tenemos un precio bueno para los consumidores"