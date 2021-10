Rodríguez resaltó que como alguien puede pensar con seriedad que en las circunstancia que está el Partido de la Liberación Dominicana y el liderazgo de Danilo, hoy es viable que se pueda habilitar.

SANTO DOMINGO.- El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez calificó como absurdo que existan personas que piensen que con una reforma a la Constitución se podría rehabilitar al expresidente Medina.

Rodríguez resaltó que como alguien puede pensar con seriedad que en las circunstancias que está el Partido de la Liberación Dominicana y el liderazgo de Danilo, hoy es viable en que se pueda rehabilitar.

"Si Medina no pudo ser rehabilitado siendo presidente y teniendo 29 senadores y más de la mitad en la Cámara de Diputados", expresó el experto.

"He oído abogados decir que si se reforma la Constitución y si se elimina el transitorio vigésimo el presidente Medina queda rehabilitado, lo voy a decir con la única palabra correcta, es una opinión basada en la más irreductible de la ignorancia", sostuvo.

Sus declaraciones surgen al ser cuestionado de qué piensa sobre la propuesta de modificar la Constitución para crear una justicia independiente y no quede a voluntad del mandatario de turno.

Rodríguez calificó de positiva y ambiciosa la propuesta de reforma a la Constitución presentada por el presidente Luis Abinader y consideró que con ella se corregiría las lesiones con las que surgió la Carta Magna del 2010 y que supusieron un retroceso institucional importante.

Dijo que una de las decisiones más relevante y que tiene que ser revertido y que implicó un daño institucional importante es de sacar la figura del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"No solo sacar al procurador, se trata además que el Consejo Nacional de la Magistratura no debe tener facultad para evaluar cada 7 años a los jueces de la Suprema porque eso significa es que cada 7 años el gobernante de turno tiene la posibilidad de reconstituir a su imagen y semejanza a la corte Suprema Corte de justicia, eso no debe ser, eso debe modificarse", sostuvo.

Agregó que cómo pensar la carrera judicial en la Suprema Corte de justicia vale la pena que continuemos con una cuarta parte de jueces supremo de mas o menos libre designación

Dijo que otra cosa que piensa hay que cambiar es que hay que discutir y modificar la forma de separaciones municipales de las elecciones presidenciales y legislativa, "algún día se va a saber aquí el impacto que tuvo eso en la crisis político electoral que hubo en febrero 2020".

"Yo pienso que el presidente a través de la consultoría de la presidencia presentó un resumen de su visión, en el Consejo Económico Social, si pienso que no está mal que pase por el Consejo, pero debe de salir por el Consejo Económico Social, es un tema que nos involucra a todos".