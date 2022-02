Según un ciudadano consultado por Noticias SIN, habrá una posible prórroga hasta el 28 de febrero, sin embargo, la DGII no lo ha comunicado de manera oficial.

Santo Domingo.- Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos asistieron a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en busca de renovar el marbete, plazo que venció este lunes, y que desde hoy se deberá pagar un recargo por tardanza.

Según un individuo consultado por Noticias SIN, Ronny Pichardo, una de las razones por la cual no pudo renovar su marbete a tiempo fue por diversas situaciones personales que se le presentó. Asimismo, manifestó que la oficina de impuestos le comunicó hoy que habrá una posible prórroga hasta el 28 de febrero, sin embargo, la DGII no lo ha comunicado de manera oficial.

Monto de recargos

El recargo será de RD$2,000 a vehículos que no lo hagan antes del 31 de enero de 2022, RD$2,100 a los que no renovaron el marbete 2020-2021 y RD$3,100 a los que no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores.

El período de renovación del impuesto de circulación se inició el pasado 2 de noviembre de 2021. El costo del marbete para vehículos fabricados hasta el 2016 es de RD$1,500 y RD$3,000 para unidades fabricadas de 2017, inclusive, en adelante.