SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, calificó como “desesperación y una quimera”, el pensar en un alianza de su organización política, con el oficialista partido PRM, el cual, a su juicio, ha sembrado miseria en el pueblo dominicano.

Al pronunciarse en torno a las declaraciones del expresidente de la República Hipólito Mejía, en las que dio su visto bueno a una hipotética alianza entre estas dos fuerzas políticas, Martínez descartó cualquier posibilidad en ese sentido.

“Nuestra única alianza es con todo dominicano decidido a sacar a quienes precisamente han llevado al país por senderos improvisados generando retroceso, inseguridad, la quiebra de sectores productivos y han puesto bajo amenaza nuestra soberanía con la invasión ya no tan pacífica de nacionales haitianos ilegales”, expresó Abel Martínez.

El alto dirigente político aseguró que jamás pensaría en una alianza con el PRM al cual responsabilizó de que “la comida esté cara, la delincuencia esté arropando a la población y de que los jóvenes hayan perdido oportunidades de empleo y desarrollo”.

“Cómo pensar en ser aliados de quienes, en apenas dos años, han aumentado de manera vertiginosa la deuda externa y que, a pesar de los miles de millones de dólares aprobados en préstamos, sumados a los cacareados niveles de recaudaciones, no se exhiba una sola obra contundente a favor del pueblo, ni se maneje con transparencia el dinero que sale de los bolsillos de los dominicanos”, puntualizó Martínez.

Abel Martínez reiteró que “eso no es más que una elucubración, algo que no puede ser posible porque nosotros no comulgamos con la inoperancia, con la incapacidad ni la improvisación que ha caracterizado la forma de gobernar del PRM, sumiendo en la miseria a la población, sustentados, además, en mentiras, manipulaciones y cortinas de humo para entretener a los medios y a la población en sentido general”.