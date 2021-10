El aspirante presidencial reiteró que el país atraviesa una de las crisis económicas más difíciles de la historia sumado a las malas ejecutorias en diversas áreas neurálgicas.

BARAHONA.- En un recorrido realizado por esta provincia en sectores como Vicente Noble, Jaquimeyes y Cabral, el aspirante presidencial y actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, cuestionó que el actual gobierno tiene poco más de un año en el poder “y ni un puente peatonal han podido hacer”.

El aspirante presidencial reiteró que el país atraviesa una de las crisis económicas más difíciles de la historia sumado a las malas ejecutorias en diversas áreas neurálgicas, “el actual Gobierno de la improvisación ataca al pobre, al de clase media, al de clase alta, porque no saben gobernar.

Afirmó que esa es la razón por la que unos 182 mil empleos no han podido ser recuperados, debido, según expresó, a la ineficacia del Gobierno, “que no tiene pantalones para enfrentar los verdaderos males que afectan al país y no hay quien acuda en auxilio de los más desposeídos”.

En los encuentros acompañaron a Abel Martínez los miembros del Comité Político Rafael Hidalgo, Rubén Darío Cruz y Gustavo Sánchez, así como una amplia representación de miembros del Comité Central y diputados, que se unieron a la dirigencia de la región Enriquillo.

Entre los que se destacan, Eddy Matos, presidente provincial, Carlos Florián, presidente municipal de Barahona, Santo Céspedes, presidente municipal de Vicente Noble, entre una gran cantidad de miembros del PLD que representan el 90% de la dirigencia de la provincia Barahona.