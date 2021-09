Al hablar a los presentes, Vinicio Tobal, presidente provincial del PLD, expresó que Abel Martínez es un dirigente que habla con su trabajo porque es un hombre de acción y no de palabras, que le garantiza al partido la presidencia del país.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Cientos de personas de diversos sectores sociales, acudieron a brindar su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En un acto realizado en la Ciudad Agropecuaria del Nordeste, la dirigencia del partido morado de esa provincia acompañó a Martínez para dejar el mensaje claro y contundente de que, en el 2024, el PLD volverá al poder unidos al proyecto presidencial del actual alcalde de Santiago.

De su lado Cornelio Hernández, presidente municipal aseguró que en Abel Martínez el país tiene un candidato que reconoce y representa los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores y de las clases más desposeías.

Miledis Núñez, exgobernadora provincial, manifestó que “aquí está la manifestación de total apoyo a Abel Martínez, con más del 90% de la dirección política de la provincia Duarte y estamos de fiesta, convencidos de que él será el próximo presidente de la República Dominicana y volveremos a tener un país en desarrollo y con progreso”

En tanto que Lupe Núñez diputado y miembro del Comité Central del PLD, expresó que “el compañero Abel, aparte de ser un candidato potable, ha generado un encanto que ha logrado que la mayoría del electorado del pueblo dominicano, ya lo escogió como próximo presidente de la República”.

“Esta multitud que está aquí, escogeremos mayoritariamente a Abel Martínez como candidato presidencial del PLD. El resultado del esfuerzo, la dedicación y la entrega de todos nosotros, creará las condiciones para que, dentro de dos años y once meses, la JCE lo esté proclamando a usted como presidente electo de la República Dominicana”, señaló Núñez ante una multitud entusiasta.

Al dirigirse a sus seguidores, Abel Martínez portando una gran estrella amarilla, símbolo tradicional del PLD, expresó que, “con esta estrella amarilla, quiero elevar nuestra voz, nuestra conciencia, nuestro corazón, porque un día como hoy hace 58 años se cercenó la democracia con el derrocamiento del padre de la democracia dominicana, nuestro compañero Juan Bosch, que viva por siempre en nuestra memoria”.

El aspirante presencial dijo sentirse privilegiado y agradecido por estar acompañado de la dirigencia peledeísta de la provincia Duarte, y aseguró haber estado varias veces en esa localidad “y nunca en la historia política de ningún partido había visto este local lleno de bote en bote, lo que manda una señal clara e inequívoca de dos cosas: en el 2024 el PRM se va y la otra señal es que el PLD volverá al poder, volveremos a ser gobierno”.

Martínez criticó que el partido de gobierno, a más de un año de ocupar el Palacio Presidencial, solo manifieste quejas y excusas, sin haber presentado aún, solución a ningún problema nacional.

“Lo que este pueblo quiere son soluciones; lo que quieren los dominicanos es que no haya delincuencia, que no continúe la pesadilla alcista en los alimentos, pero también, quiere oportunidades para la juventud. Ya el pueblo le dio la oportunidad al PRM para que nos gobernara y se han dedicado por más de un año a poner excusas, y mientras se quejan, tenemos más apagones, más delincuencia, más desempleados, el pobre se hace más pobre, el abandono al campo cada vez es mayor y eso se traduce en el alza que vemos hoy una vez más, del arroz, para poner un ejemplo”, expresó el miembro del Comité Político del PLD.

Martínez recordó que cuando fue electo alcalde de Santiago en el 2016, encontraron una realidad muy diferente a la que encontró el PRM el país en el 2020. “El PLD entregó un país con la canasta familiar estable, con el 911 funcionado, con el metro operando, con los precios de los combustibles estabilizados, con más de 26 mil aulas, con tanda extendida, con desayuno escolar, con estancias infantiles y oportunidades de capacitación y desarrollo para los jóvenes”.

“En cambio, en el 2016 cuando ganamos por primera vez la alcaldía de Santiago, encontramos una ciudad destruida, convertida en un arrabal, desorganizada, sucia, con más de dos mil vertederos improvisados y el vertedero principal de Rafey constantemente emanando humo, contaminando el medio ambiente y afectando la salud de los munícipes; ¿y qué hicimos nosotros, quejarnos? No, lo que hicimos fue trabajar. Con excusas no se va al supermercado ni se consiguen empleos, ni se pone a producir el campo. El pueblo elige a sus autoridades para resolver, no para escuchar constantemente una letanía de quejas y excusas que demuestran simplemente la incapacidad para gobernar”, expresó Abel Martínez, mientras recibía una gran ovación de los presentes.

“Nos toca trabajar ahora, seguir fortaleciendo nuestro partido, y les digo compañeros, prepárense para ganar, pero para lograrlo hay que ser rigurosos, disciplinados y concentrar en torno a nuestro PLD, a toda la ciudadanía que aspira a tener un mejor país con soluciones a sus problemas, con un gobierno gerente, cercano a la gente y eso lo garantizamos con este proyecto de nación que, sin lugar a dudas, llegará al palacio presidencial en el 2024 y lo haremos juntos”, concluyó Martínez.

En la mesa de honor acompañaron además a Abel Martínez, los miembros del Comité Político Gustavo Sánchez, Rubén Darío Cruz y Rafael Hidalgo, así como Aura Toribio, exgobernadora de Santiago, Yenry Acosta, diputado y Juanito Antigua, miembro del Comité Central.

En el acto estuvieron presentes además de las principales autoridades del PLD en la provincia, más de 20 diputados, directores y presidentes de distritos municipales y decenas de dirigentes del PLD en esa localidad.