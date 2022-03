"Yo se que ellos tienen temor porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución, y lo han modificado para cambiarse realmente los términos de su elección, ese no es mi caso, yo actúo diferente", resaltó el mandatario.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que está dispuesto a reunirse con los partidos de oposición y darles garantía de que el proyecto de reforma a la Constitución no tocará ningún otro aspecto que no sea el relativo a la consolidación de la Independencia del Ministerio Público, al mismo tiempo resaltó que reconoce que "ellos tienen temor" pero que él actúa diferente.

