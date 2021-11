La decisión del gobierno dominicano, que ha suscitado diversas opiniones a favor y en contra, se suma a la situación de crisis e inestabilidad que vive la vecina nación de Haití.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aclaró hoy que los estudiantes haitianos que se encuentren en territorio dominicano mantendrán su estatus, sin embargo, no tendrán una renovación automática porque se verificará que los beneficiados no estén ligados a bandas u otros sectores que pongan en peligro al país.

“Solo decirles que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí, lo que se está diciendo es que no va haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo”, aseveró el mandatario.

Con esta disposición Abinader expresó su compromiso de mantener el país libre de amenazas al afirmar de forma contundente que tiene que proteger este país y evitar que las facilidades ofrecidas por el Gobierno caigan en manos de las personas incorrectas.

Las declaraciones del presidente son luego del anuncio de la suspensión indefinida del programa de visado especial para los estudiantes haitianos en el país.

La decisión del gobierno dominicano, que ha suscitado diversas opiniones a favor y en contra, se suma a la situación de crisis e inestabilidad que vive la vecina nación de Haití.