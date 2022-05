En su intervención en el Consejo Económico y Social, el gobernante afirmó que más de un 80 por ciento población quiere un Ministerio Público independiente.

Por Sandy Cuevas

SANTO DOMINGO.- Ante la oposición de distintos partidos políticos para que no se realice una reforma a la Constitución como busca el gobierno, que tiene como fin independizar el Ministerio Público y otras entidades, el presidente Luis Abinader reiteró este martes que no está en discusión ni ve ético que un presidente en funciones toque la ley de leyes para habilitar una reelección presidencial.

Al reconocer que muchos sectores tienen temor de que en una eventual modificación a la Carta Magna se pueda incluir la reelección, Abinader dijo que no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la reelección presidencial.

“Lo que ustedes puedan estar seguro de que yo no me voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea; yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado por medios no correctos", expresó el mandatario.

Abinader además continuó diciendo que en el país no se realizará una reforma que no sea con el consenso de toda la Asamblea Nacional, pero además se debe tener la aprobación de toda la sociedad.

En su intervención en el Consejo Económico y Social, el gobernante afirmó que más de un 80 por ciento población quiere un Ministerio Público independiente.

“La sociedad que los juzgue él porque ellos quieren controlar la justicia, yo no la quiero controlar y no quiero que ningún presidente la controle", agregó Abinader.

El mandatario reiteró que de lograrse una reforma constitucional con el apoyo de todos los sectores se colocará un “candado” y de tal forma se evitará el temor de que cualquier ciudadano que llegue a la presidencia tenga poder para realizar modificaciones que luego sea utilizado en beneficio personal.

"Instalar ese candado es sumamente necesario para la democracia dominicana y el pueblo puede estar seguro de que no tiene ningún temor en mi caso”, precisó.

Abinader dijo que la política de su gobierno es de colaboración y de consenso e indico que su objetivo institucionalizar el país.