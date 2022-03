"Respetamos las opiniones de la oposición, es normal, siempre es bueno que también hagan una propuesta, porque eso enriquece la democracia", manifestó.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que está dispuesto a reunirse con los partidos de oposición y darles garantía de que el proyecto de reforma a la Constitución no tocará ningún otro aspecto que no sea el relativo a la consolidación de la Independencia del Ministerio Público.

"Yo les reitero que estoy en disposición de reunirme con ellos, de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna parte de la Constitución que no sea ese, yo se que ellos tienen temor porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución, y lo han modificado para cambiarse realmente los términos de su elección, ese no es mi caso, yo actúo diferente", resaltó el mandatario.

Dijo que respeta las opiniones de la oposición, "es normal, siempre es bueno que también hagan una propuesta, porque eso enriquece la democracia".

Manifestó otra vez que en cuanto al tema de que se está tratando en la diferentes reformas, una de una ella es la Reforma a la Constitución y "por primera vez en RD no se trata de extender y modificar nada que tiene que ver con la presidencia de la República ni de candidatura, sino de fortalecer la institucionalidad del país".

"Le reitero y le pido a ellos que piensen en su país, que piensen en sus hijos, en la próxima generación, que no queremos un Ministerio Público que esté contaminado que estén armados, lo que más le conviene a todo el país es que realmente existe ese MP que haya temor por el que cometa ese acto de corrupción ".