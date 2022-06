”Las inversiones no van a venir a un país corrupto y donde no haya justicia", advirtió el mandatario.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader afirmó este martes que una República Dominicana cada día más fuerte institucionalmente es garantía del verdadero desarrollo económico y social, tras advertir que las inversiones no van a venir a un país corrupto.

Sostuvo que las inversiones no llegan a un país donde no se respeten las instituciones, ni haya justicia, y que al contrario, se desplazan donde cada centavo sea invertido de manera racional, transparente, eficiente y de manera urgente.

El gobernante habló en la presentación del observatorio de buenas prácticas del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), celebrada en el hotel Embajador, acompañado del ministro de Turismo, David Collado.

Destacó que debido a la gran cantidad de jóvenes dispuestos, llevarán estos procesos de supervisión, observatorio y veeduría a otras instituciones del Gobierno.

“Mucha gente que está dispuesta a colaborar, que está dispuesta a ayudar, entendiendo que nada es perfecto, que van a encontrar problemas y lo importante es enfrentar apropiadamente esos problemas para corregirlos. Esa es nuestra intención en este gobierno, esa es señores la lucha diaria para poco a poco, pero cada día, cambiar esa cultura y yo estoy seguro que la estamos cambiando”, afirmó.

Pero que no podemos, dijo, dejar de impulsar ese cambio cada día porque en esa área es muy fácil un retroceso.

El gobernante felicitó al ministro de turismo y a los rectores por la iniciativa y destacó que este es el ejemplo que se tiene que dar como sociedad y lo que va a hacer realmente una República Dominicana fuerte institucionalmente.

“Y esa fuerza institucionalmente es lo que nos va a dar el verdadero desarrollo económico y social porque las inversiones no van a venir a un país corrupto, las inversiones no van a venir a un país donde no se respeten las instituciones, las inversiones van a venir a donde realmente se respete, se cuide y haya justicia y donde cada centavo sea invertido de manera racional, transparente, eficiente y de manera urgente”, insistió.

Señaló que de todos esos controles del Gobierno, el mayor que puede haber es de la sociedad civil, a través de la academia y de personalidades de reconocido crédito moral.

De igual forma destacó la creación de voluntariados en hospitales para ayudar en la gestión y para supervisar y que dentro de sus instrucciones estaba auditar las gestiones.

“Tiene que haber una filosofía diferente y por eso les digo que estamos en una época de transición en ese sentido y lo mejor que podemos hacer es tener una ciudadanía vigilante y si está organizada pues todavía mejor”, manifestó.

Agradeció al Ministerio de Turismo la iniciativa tomada y dijo que ha sido un ejemplo porque involucra a la academia.

"No solo porque vengo de la academia, del sector académico, sino porque de la misma manera en que estos jóvenes y profesores, ayudan al gobierno a la transparencia, ellos mismos se forman y adquieren lo que necesitamos en este país, Cultura de transparencia, una cultura de honestidad", expuso el presidente.

Reconoció que el Estado dominicano se encuentra en una época de transición hacia un gobierno que desea hacer las cosas de forma correcta.

Expresó que no todos van a la misma velocidad y pero que se debe poner a todos a la misma velocidad. "Que no sea una carrera donde uno vaya detrás del otro, sino donde todos caminemos al mismo tiempo", expuso.

Agregó que a principios de su gobierno creó "Pro-ética" con el padre Mario Serrano, donde pidió al gabinete de control del gasto que dirige Milagros Ortiz Bosch iniciar a través de la institución, para las demás, que conforman el gobierno, a adoctrinar en términos de ética y transparencia.

Explicó que este programa tiene varios meses recorriendo los ministerios e instituciones para crear una cultura de transparencia en contra de una cultura de siglos, que era de corrupción