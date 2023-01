Con una inversión RD$229 millones, el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, encabezaron este domingo el acto de entrega de diversas obras de infraestructuras en La Victoria, San Felipe y Sabana Perdida de Santo Domingo Norte.

SANTO DOMINGO.- Al inaugurar este domingo el Centro de Formación Mamá Tingó, el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que no sabe la razón por la cual al gobierno le rinde tanto el dinero, pese a las críticas de la oposición de que no se está realizando una política de inversión.

“Cuando ustedes escuchan lo que se invierte aquí, señores, son inversiones que, por eso mucho de los amigos de la oposición dicen: no que se está invirtiendo poco en inversiones. Que no es así, y ya lo presentaremos en esta próxima semana en las inversiones de capital que tenemos en nuestro Gobierno. Lo que pasa es señores, que yo no sé porq ué, pero a nosotros nos rinde el dinero”, dijo.

RD$229 millones en obras en Santo Domingo Norte

La primera obra en ser entregada por el mandatario fue el moderno distribuidor de tráfico en la comunidad de La Victoria que conecta con la Circunvalación Santo Domingo Norte y agilizará el tránsito vehicular en esa zona y garantizando la notable reducción de accidentes y el gran desarrollo económico para esa demarcación.

Ascensión dijo que conjuntamente con esta obra, se están entregando el asfaltado de las calles de Los arquéanos, en San Felipe de Villa Mella, debidamente pavimentadas y señalizadas a un costo de 69 millones de pesos.

También los trabajos realizados en el asfaltado de las calles de uno de los sectores más populosos de Sabana Perdida, ejecutados con una inversión de 35 millones de pesos.