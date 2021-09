El presidente Luis Abinader encabeza encuentro con productores de sal para buscar soluciones a las problemáticas del sector.

Montecristi.- Tras agotar una amplia agenda de trabajo en Dajabón, el presidente Luis Abinader se trasladó a esta provincia donde encabezó un encuentro con Productores de Sal.

En la reunión, que se llevó a cabo en la gobernación provincial, el mandatario interactuó con los productores sobre las diferentes necesidades y problemáticas que afectan a su sector.

"Yo vine aquí a apoyar la producción de sal de los salineros de Montecristi pero al mismo tiempo a buscar una solución definitiva desde el punto de vista legal, industrial y comercial", aseguró el jefe de Estado.

Consideró que lo más necesario de todas las demandas del sector es la refinería, para hacer más efectiva la venta del productor al consumidor.

En ese sentido, precisó que lo que hay que buscar es el vehículo legal para impulsarla, que debe estar aprobado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y sobre todo una estructura comercial e industrial apoyada por el gobierno.

"Yo soy un enamorado de las cooperativas y estoy promoviendo las cooperativas", expresó el presidente Abinader al referirse a las posibilidades de organización para este sector.

Informó que en tres semanas se presentará una propuesta para la discusión donde exista el mayor consenso que permita buscar una solución duradera para que sea exitosa.

Indicó que la sal hoy por hoy, es la principal actividad comercial, es una realidad y tiene que incrementarse.

"Ustedes pueden estar seguros de que vamos a buscar una solución", expresó.

De su lado, la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz, ofreció las palabras de bienvenida y manifestó que hoy, la presencia del mandatario se convierte en un día de esperanza para los salineros.

Dijo que el presidente Abinader ha decidido rescatar este sector, que es de vital importancia para la economía de la provincia.

Expusieron las necesidades de su sector, los salineros Miguel Ángel Sabala, Jeniffer Molina Tavarez, Nicolás Andújar, Ivelisse Menieur y José Ignacio Martínez Datt.

Expresaron su agradecimiento al mandatario por ser la primera vez que un presidente se interesa por acudir personalmente a escuchar el sentir de los productores de sal.

Dijeron que sin la intervención del gobierno no podrán subsistir, por lo que le solicitaron no dejarlos solos y que no permita que Montecristi colapse.

También, solicitaron capacitación para el sector salinero, a fin de mejorar la calidad y el proceso de producción de la sal, de modo que puedan convertirse en más competitivos en el mercado.

Además, una refinería de Sal, así como préstamos para comenzar a operar.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarilladlos (INAPA), Wellington Arnaud; el director del Banco Agrícola, Fernando Durán; el alcalde de Montecristi, Jesús Jerez y el diputado Rafael Abel; entre otras personalidades.