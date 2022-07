La próxima legislatura comenzará el próximo 16 de agosto.

SANTO DOMINGO.- A pesar de reconocer que la pasada legislatura cerró con un "ejercicio de democracia y de concertación" con la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, la abogada Marisol Vicens aseguró que las modificaciones a las leyes 33-18 y 15-19 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y de Régimen Electoral, es un tema olvidado, pero deben ser aprobadas a más tardar en agosto de este año, por lo que considera que los legisladores deben iniciar la próxima sesión con estos temas.

“Nosotros nos estamos olvidando de la urgencia que tiene aprobar las modificaciones que presentó la Junta Central Electoral en agosto de 2021 de la ley 15-09 Régimen Electoral y la ley 33-18 de Partido Políticos", dijo Vicens al participar de la entrevista central de El Despertador.

La abogada indicó que estas propuestas de la JCE deben ser aprobadas a más tardar en agosto de este año, ya que de no hacerse "no vamos a poder implementar esas modificaciones de manera correcta y oportuna para los comicios electorales que se llevarán a cabo en el 2024".

“Luego no protestemos, no nos sorprendamos, no exijamos lo que no estamos reclamando ahora”, insistió Vicens.

En ese sentido, la abogada resaltó que se debe de asumir la responsabilidad de poner el tema "en el tapete" porque no serán los actores políticos quienes promuevan la discusión, ya que, según dijo, "la mayor parte de las modificaciones no le conviene", como el financiamiento de los partidos políticos, los gastos de campaña y la fiscalización de los delitos, señaló.

"Esas reformas tienen que ser lo primero que inicien la legislatura que comenzará el 16 de agosto", subrayó la abogada.

El pasado 5 de julio, La Junta Central Electoral informó sobre la culminación de las discusiones sobre ambos proyectos en la Mesa del Diálogo para la Reforma Electoral, que coordina junto al Consejo Económico y Social (CES), la cual arrojó 20 disensos y tres consensos parciales.

Durante dicho encuentro, el miembro titular de la JCE y cocoordinador de la Mesa del Diálogo, Samir Chami Isa, reiteró la importancia de que el Congreso Nacional apruebe lo más rápido posible ambos proyectos, de cara al próximo proceso electoral.

Los trabajos en el CES culminaron, por lo que los disensos y consensos evaluados sean remitidos directamente al Senado de la República.