Peravia.- La abogada del Ministerio de la Mujer, Lucía Burgos, quien representa legalmente a Santa Arias, indicó este viernes que desconocía que la agredida retiraría la querella contra de Alexis Villalona y que llegaría a un acuerdo con el abogado de su agresor.

Sostuvo que se mantendrán firmes en el proceso de solicitud de imposición de medida de coerción contra Villalona, en conjunto con el Ministerio Público, a pesar de la desestimación de la querella por parte de la agredida, Santa Arias.

Además, recordó que el proceso es de orden público, y que independientemente de la postura que haya tomado Santa Arias, no abandonarán el caso.

“No teníamos conocimiento de que Santa iba a realizar la firma de ese documento, pero recuerden que es de orden público independientemente de su postura aquí hoy en el tribunal”, dijo Burgos.

Con relación a si Arias había recibido la suma de RD$1.2 Millones de pesos, como se ha divulgado en las redes sociales, Burgos declaró que el Ministerio no tiene conocimiento de esa posición y que por ende "no podemos hacernos eco de una situación que no sabemos”.

Ratificó el compromiso con todas las mujeres dominicanas y la continuidad con Santa Arias.