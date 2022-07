“Lo importante es que tengamos el instrumento para poder hacer lo necesario de aquí en adelante”, expresó.

SANTO DOMINGO.- La ley de Extinción de Dominio que aprobaron los senadores antes de cerrar la legislatura pasada con las más de 30 modificaciones incluidas por los diputados, no es una pieza "perfecta", pero al menos no es inconstitucional en apariencia, señaló la abogada Marisol Vicens en El Despertador.

"Que bueno que nos podemos sentir tranquilos de que por lo menos la ley que aprobamos, probablemente no será perfecta, no lo será nunca ninguna, pero no es inconstitucional en apariencia", sostuvo la jurista al señalar que de aprobarla con "los atentados a la Constitución", hubiera sido un boleto directo al Tribunal Constitucional. .

Al ser cuestionada sobre las críticas a la eliminación de la retroactividad de la ley, Vicens aseguró que hay personas que se dejan llevar "por el calor del debate", pero, agregó, que a nadie le conviene que se desnaturalizan lo que son las garantías procesales.

“Lo importante es que tengamos el instrumento para poder hacer lo necesario de aquí en adelante”, expresó, al tiempo que dijo que parte del problema fue presentar la pieza de Extinción de Dominio como la única herramienta del marco legal para perseguir la corrupción.

En ese sentido aclaró que esta ley tiene "objetivos específicos" de perseguir a los bienes, no a las personas, "pero eso no significa que no tengamos otras leyes que castigan todos los otros ilícitos penales".

La abogada valoró que del proyecto anterior se modificaron, además de aquellos aspectos que reñían con la Constitución, los elementos que se podían prestarse a extorsión o chantaje, como los incentivos o porcentaje que se le iban a entregar a las personas o miembros del Ministerio Público involucrados en el proceso de denuncia de estos casos.