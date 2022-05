Por el momento, se le conocerá este viernes medida de coerción a cuatro agentes policiales y tres civiles.

SANTO DOMINGO.- Abogado de dos de los imputados por la muerte del joven David de los Santos, quien perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional, aseguraron que faltan más implicados en el caso.

Waldo Paulino, quien es el representante legal de segundo teniente Germán García de la Cruz y del cabo Alfonso Decena Hernández, denunció que fueron miembros de la Policía de Acción Rápida quienes ingresaron al cuartel y rociaron gas pimienta en la celda donde se encontraba De los Santos y otros detenidos.

De igual forma señala que fueron esos mismos agentes quienes grabaron el video en el que se muestra al joven moribundo, luego de los golpes que le provocaron el deceso.

Por tal razón, pide que esos uniformados sean sometidos a la justicia, así como el representante del Ministerio Público que estaba de puesto en el destacamento del Ensanche Naco.

En cuanto al grado de responsabilidad de sus defendidos en el hecho, Paulino aseguró que estos "no estuvieron presentes cuando estaban malogrando a David de los Santos", e insistió que no se trata de que si los policías permitieron o no el hecho, sino que no sabían que estaban agrediendo al joven.

Se espera que sea este viernes cuando se le conozca medida de coerción a los cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos.