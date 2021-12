Reiteró que hasta el momento han podido reunir pruebas sólidas y suficientes que demuestran la inocencia de su defendido en el caso que se le imputa.

SANTO DOMINGO.- El abogado de Alexis Medina Sánchez, Carlos Salcedo, dijo que Ministerio Público ha tenido la intención de negociar con al menos siete de los 10 involucrados en el entramado de corrupción que defraudó al Estado con más de 4,500 millones de pesos.

Dijo que su defendido, quien está acusado de ser el cabecilla de una presunta red de corrupción, figura como una de las personas a las que se ha acercado el Ministerio Público con fines de negociar, pero que por el momento no tienen la intención de llegar a ningún acuerdo con las autoridades.

Entrevistado en el programa radial El Imperio de la Tarde, que se transmite por Súper 7.7 FM, dijo que Medina no es ajeno a lo que ha hecho el Ministerio Público con los demás, y que en algún momento ha habido acercamiento para ver si están en la disposición de negociar.

"Pero esa no ha sido la aptitud ni la disposición de Alexis Medina Sánchez en este momento, no quiere decir que no ocurra en algún momento, pero conforme a lo que ha establecido el MP hasta ahora y lo que nosotros hemos podido asesorar a Alexis Medina no hay la posibilidad de una negociación con el ministerio público”, dijo Salcedo.

Reiteró que hasta el momento han podido reunir pruebas sólidas y suficientes que demuestran la inocencia de su defendido en el caso que se le imputa.

“Ya hay siete negociando de alguna u otra manera con el Ministerio Público, y evidentemente es sacándole información relevante que a juicio del ministerio público van a crucificar y llevar a la guillotina a Alexis Medina Sánchez”, sostuvo.

Agregó que han entregado pruebas tres veces, pero las que maneja el ministerio público no han querido ser entregadas a la defensa a pesar de que ya lo ha ordenado un juez.

A las 12 de la medianoche de este lunes venció el plazo para que el Ministerio Público deposite la acusación formal contra los implicados en el caso Antipulpo dónde dos hermanos del expresidente Danilo Medina cumplen medida de coerción junto a otros nueve imputados.