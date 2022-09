Se recuerda que a Alexis Medina se le varió la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario.

SANTO DOMINGO.- El abogado de Alexis Medina, Carlos Salcedo, manifestó hoy en El Despertador, que negoció la póliza de su cliente y de un 10 por ciento le redujeron alrededor de un tres por ciento.

"Yo tengo que decir en favor por lo que me caracteriza de la honestidad profesional y objetividad, es la primera vez que se dicta una fianza tan alta, por lo menos en las últimas décadas, estamos hablando de 60 millones, yo negocié la póliza y fue alrededor de un 3 por ciento, lo confieso hoy, y desembolsamos unos dos millones de pesos", sostuvo.

Dijo que eso siempre se negocia, "cuando usted compra muchas cosas pues lógicamente los precios bajan y así también se negocia con la compañía de seguros que puso a disposición sus mejores propósitos".

"¿Qué pasó? siendo una póliza tan alta no había tanto la experiencia en la fiscalia de manejar ese monto, pero además la compañía de seguros tiene un monto que está en una lista que llegaban a los 52 millones para fines de fianza, pero a eso se le acompañó el reaseguro y para esos fines tenía 245 millones".

Dijo que en principio la fiscalía no lo reconoció y hubo que hacer de nuevo todo el proceso, "cambiar la póliza y asegurarse con la Superintendencia de Seguro que emitiera la certificación usual que llevamos, sino otra que contuviera lo que tiene que ver, no solo con los pesos sino con los reaseguro, y esa certificación finalmente fue emitida, entre otros elementos que distanciaron en el tiempo la solución".

Los grilletes:

Dijo que hubo alegatos de que el era socio el tuvo una participación de acercamiento a la empresa que tenia los grilletes que había un contrato con la Procuraduría, "pero el contrato no tenia que ver directamente con el. Sin embargo esa compañía que está operando no tiene que ver en lo absoluto nada que ver con Alexis Medina Sánchez".

Audiencia prevista para el 8 de octubre:

Carlos Salcedo dijo que la audiencia preliminar está prevista a que se conozca el 8 de octubre y que posiblemente en diciembre-enero se tendrá una decisión.

Salcedo agregó que una vez agotados y cumplidos los requisitos y garantías de todos los procesados, "una cosa importante es que la gente tiene una idea de que todos lo que ha ocurrido en término de aplazamiento se debe a las defensas".

"Si a mi me van a matar, yo entiendo que debo saber porque me van a matar, yo preveo que me van a matar, pero puedo defenderme para que no me maten, si me van a matar arbitraria y abusivamente bueno que no me den prueba ni me digan de que me estaban acusando ni porque me van a matar, si me van a mandar a la prisión mañana de manera definitiva yo tengo que primero defenderme para ver si procede o no, si hay pruebas suficientes y que ocurrió".

Sostuvo que han dado demostraciones de lo que quieren, y es hacer una defensa efectiva y eficiente, no torciendo el derecho.

Dijo que está en optimas condiciones pero que necesita chequeos regulares.

Al ser cuestionado para cuando más o menos podría ver juicio de fondo y que cuantos años pasarán para que haya una decisión, "pienso que para el año 2024 hay decisiones".

También se le preguntó que los casi dos años que estaba en la celda fue visitado por su hermano Danilo Medina a la cárcel, dijo que fue visitado por el prácticamente por toda su familia, el resto de sus hermanos, pero que hay razones que evidentemente son muy particulares de un expresidente de la República acercarse a la cárcel.