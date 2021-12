El caso se archivó luego de que el Ministerio Público no pudiera constatar la alegada agresión verbal y violencia psicológica hecha por el ex jugador.

Santo Domingo.- El abogado de la ex pareja sentimental del expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, Fary Almanzar, presentó ante la inspectoría del Ministerio Público una denuncia de sometimiento disciplinario contra la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y solicitó la designación de otra persona para investigar la denuncia contra el pelotero por presunta agresión verbal y violencia psicológica tras ser archivada por segunda ocasión.

Este lunes se tenía previsto conocer la objeción del archivo del expediente contra el ex jugador de grandes ligas, pero fue aplazada para el 26 de enero porque este no se presentó.

“Ha cometido desacato sobre sentencias judiciales y ella entiende que es un poder del estado y que está por encima del bien y del mal. Y lamentablemente esta situación ha postrado a los pies de la fiscal del Distrito Nacional a la justicia, que a pesar de dictar una sentencia definitiva para que se deposite acusación contra David Ortiz, la fiscal lo que hace es que archiva el expediente”, indicó Jorge Lora Castillo, abogado de Fary Almanzar.

El sometimiento en contra de la fiscal se depositó el pasado 29 de noviembre y será este viernes cuando el abogado de Almanzar acudirá a la procuraduría en busca de una respuesta.

