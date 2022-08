Explicó que la sentencia ganada fue llevada desde su oficina de abogados en 2019, antes de ser servidor público.

SANTO DOMINGO.- El abogado Mérido Torres aclaró este miércoles que lista de informes financieros que encabeza Donald Guerrero, en la que se menciona su nombre, no tiene nada que ver con la institución que actualmente dirige, pues son expedientes llevados en su condición de abogado desde su oficina privada, y antes de asumir la función pública que hoy desempeña.

“Yo Mérido Torres, como abogado, recibí en el 2018 en mi oficina privada a los familiares del señor Moisés Reyes O Ben y estos me otorgaron un poder con el que iniciamos una demanda en justiprecio contra del Estado Dominicano por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), y a finales del 2019 logramos una sentencia que ordenó el pago a esa familia”, dijo en una rueda de prensa.

Aseguró está dispuesto a acudir a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en caso de ser requerido para colaborar con las investigaciones.

“Reitero que no he recibido dinero del Estado Dominicano, sino el pago de mis honorarios profesionales que me hicieron esos clientes por el proceso que llevó mí oficina privada de abogados y como ganancia de causa”, finalizó Torres.