La víctima del supuesto fraude afirma que en la entidad aseguradora aparece ordenando el pago de tres accidentes de tránsitos que nunca ha tenido.

Santo Domingo.- El abogado Plutarco Jáquez, sometió este miércoles una querella penal contra cuatro funcionarios de Seguros Banreservas, a quienes acusa de conformar un supuesto entramado de corrupción a través del cobro de pólizas de seguros por falsos accidentes de tránsitos.

Jáquez interpuso la denuncia ante la Procuraduría en representación de la doctora Wallesca Alcántara, quien afirma que en la entidad aseguradora aparece ordenando el pago de tres accidentes de tránsitos que nunca ha tenido.

“Cuando voy a reportar un accidente que si tuve, ellos me dicen que tengo ya cuatro choques y yo le pregunto que ¿cómo va a ser si con el que yo reporté sí se cumplió un protocolo, por qué con los otros no? Y ellos alegan que hay que hacer una investigación y le han dado larga. Ellos no quieren decir nada, ni dar las actas, los cheques cobrados ellos dizque no saben quién es, aunque hay muchos métodos para saber quién lo cobró”, narró la víctima del supuesto fraude.

Plutarco asegura que en la supuesta mafia que afectó a su cliente hay un fiscal de tránsito involucrado.