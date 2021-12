La lectura del fallo de la corte está prevista para las cinco de la tarde de hoy, martes.

Santo Domingo.- Esta tarde, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dará a conocer su decisión sobre la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva a ocho de los imputados en la Operación Coral 5G y arresto domiciliario para otros cuatro por su presunta vinculación en la supuesta red que desviaba fondos millonarios de instituciones castrenses.

El pedimento del Ministerio Público varió luego de que durante la maratónica audiencia de ayer lunes cuatro de los imputados decidieron colaborar con el órgano causador y una de ellos aceptó las acusaciones en su contra. Sin embargo, mantuvo el pedimento de 18 meses de prisión preventiva para ocho de los encartados y la declaratoria del caso complejo.

Para algunos abogados la decisión de la jueza será lo que solicita el Ministerio Público al asegurar que están maniatados. Mientras que otros indicaron que confían en que la magistrada fallará acorde a las evidencias que hay en el caso.

Los implicados en la Operación Coral 5g son el general y ex jefe de Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, el también general Boanerges Reyes Bastista, así como la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el capitán de navío Franklin Antonio Mata, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán, Miguel Ventura, los tenientes coroneles Erasmo Roger Pérez y Kelman Santana, así como otros apresados.

A estos se suma el general y ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina, Julio Camilo de los Santos Viola, quien al recusar por segunda vez a la jueza Kenya Romero y denunciarla de prevaricación, fue separado del proceso y está a la espera de que la corte acoja o no la recusación.

