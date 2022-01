Al considerar que el tema de Punta Catalina debe tratarse a profundidad y de manera urgente, el presidente del Consejo Económico y Social, solicitará incluirlo en la agenda de la mesa de reforma del Pacto Eléctrico.

Por: Gabriela Andújar

SANTO DOMINGO.- En medio del debate en torno al proyecto de la creación de un fideicomiso para administrar la termoeléctrica de Punta Catalina, el Consejo Económico y Social, favorece que el tema se ventile en la comisión especial del Pacto Eléctrico.

Mientras tanto, se amplía la controversia entre abogados defensores del medio ambiente y congresistas. Algunos legisladores revelan que no leyeron la pieza antes de aprobarla, otros aseguran que el contrato fue estudiado por todos los diputados de las diferentes bancadas.

Al considerar que el tema de Punta Catalina debe tratarse a profundidad y de manera urgente, el presidente del Consejo Económico y Social, solicitará incluirlo en la agenda de la mesa de reforma del Pacto Eléctrico.

En busca de que no se concrete la propuesta del PRM, un grupo de ambientalistas emplazó este jueves al Senado a retirar el proyecto de fideicomiso y en caso de no ser rechazado, convocar a vistas públicas. A su vez, organizaciones sociales de Peravia advierten que del gobierno continuar con sus pretensiones, emprenderán movilizaciones callejeras.

Al identificar supuestas irregularidades en el contrato, el Comité Político del PLD, emitió un documento en el que especifica que la pieza “carece de controles que permitan al Estado proteger su patrimonio y el interés público” por lo que reiteraron su reclamo a que el Poder Ejecutivo lo retire del senado y hagan un contrato que ponga por encima los intereses del pueblo.

De su lado, al explicar que ya no existe la CDEEE para administrar esta termoeléctrica y que las leyes no le permiten al ministerio de Energía y Minas hacerse cargo de la misma, Antonio Almonte defendió el fideicomiso a través de un comité técnico que no necesariamente perpetuará en la posición.

Mientras la lectura del texto aprobado ha sido objeto de debate entre diferentes legisladores que aseguran no leyeron la pieza, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja recordó que el contrato fue admitido con los votos del PLD y la Fuerza del Pueblo, cuyos legisladores incluso consultaron a sus respectivos partidos.

La pieza que acoge el proyecto de la creación de un de un fideicomiso para Punta, Catalina que ya fue aprobada por la cámara de diputados, será conocida en el Senado, en la primera legislatura de este año, a partir del 27 de febrero.