SANTO DOMINGO.- En la República Dominicana el tema de la mano de obra extranjera especialmente haitiana en el sector de la construcción representa un representa la mayor parte Contrario a la cuota 80/20 que establece la normativa laboral. Es decir, 80% dominicanos y 20% extranjeros.

Según Montalvo al ser cuestionado por el costo de la mano de obra extranjera en el programa matutino El Despertador, indicó que este no es más barato como aparenta, por los pagos de impuestos que acarrea “no, no lo es, por que se tiene que contratar una mano de obra regular para poderlo ingresar en la TCS, al final no tenerlos regularizados es un dolor de cabeza por las mafias que existen en ese sector”.

En otro orden en cuanto a los pagos o costo por trabajos de estos trabajadores, este indicó que depende ya que existen las tarifas diarias por trabajos desde los 659 pesos hasta los 1500 pesos, si se suma esa cantidad, por días, cualquier obrero gana más que cajero de una banco”, expuso Jorge Montalvo.

La construcción aporta un dinamismo importante en la economía nacional y puede ser fundamental para mitigar los efectos de la pandemia del covid-19. En este sector productivo, la mano de obra extranjera es vital. Tanto así que se prevé que en los próximos años estos se mantendrán constante y con mayor ocupación que los nacionales.