Ramírez dijo que acogen completamente lo que la Junta plantea pero aclaró "Abel Martínez está visitando a los dirigentes del partido. No son actividades propiamente proselitistas. No son actos de masas. No son caravanas que es lo que la ley prohíbe".

SANTO DOMINGO.- El vocero del alcalde de Santiago, Abel Martínez, declaró que no dejarán de tener acercamiento con los dirigentes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana porque esas actividades no son violatorias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Fernando Ramírez afirmó que Abel Martínez es respetuoso de las normas y acoge las disposiciones legales.

Explicó que son contactos que no se le pueden prohibir ni a Abel Martínez ni a nadie de otro partido que salgan a contacto con la dirigencia de su organización o que reciban a sus compañeros.

Agregó que eso es lo que están haciendo y seguirán dentro del marco del respeto a la ley.

Se recuerda que este miércoles la Junta Central Electoral ordenó a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos “cesar en lo inmediato las actividades proselitistas para promocionar aspiraciones políticas” que algunos realizan a destiempo ya que los períodos de precampaña y campaña aún no han iniciado.

La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos indica que “los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura”.

La legislación establece que el periodo de precampaña inicia el año previo al de la celebración de los comicios nacionales.