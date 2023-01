Javier Díaz puntualizó que hay aerolíneas que están empezando, "y firmar un acuerdo donde tú le entregues todas tus rutas a las aerolíneas extranjeras, pues sería una competencia bastante fuerte y se le hará difícil a los dominicanos entrar y competir".

SANTO DOMINGO.- El Presidente de la Asociación Dominicana de Aviación General consideró este miércoles, que las negociaciones para la firma de un acuerdo de Cielos Abiertos que está tratando de realizar el Gobierno con otros países, si no se hace bien de manera técnica, pone en peligro el desarrollo de la industrias aeronáuticas del país.

Francisco Javier Díaz entrevistado en El Despertador dijo que se trata de un acuerdo que puede hacerle daño a la República Dominicana, contrario a lo que se ha dicho.

"No hay una información pública de lo que se negoció, es importante saber que estos acuerdos no son todos iguales, Cielos Abiertos es solo un nombre genérico, pero no tenemos información de que se ha negociado, le hemos pedido la información a la Junta de Aviación civil por vía de la ley de acceso a la información, nos la han negado dicen que es confidencial, donde debería ser público", sostuvo Díaz.

Al ser cuestionado que con cuántos países tiene el acuerdo de Cielos Abiertos el país, y porqué nos perjudicaría este acuerdo, sostuvo que no tiene el número, pero con quien no tienen Cielos Abiertos es con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, "es un tratado que se ha estado retrasando por muchos años, la Embajada de los Estados Unidos ha tratado de firmar el tratado, pero los dominicanos se han dado cuenta que quizás no es lo que más le conviene".

"En cuanto si es beneficioso dependerá mucho de cual sea la forma que lo mires, porque desde el punto de vista turístico ellos quieren más competencia, más turistas, quieren que bajen los pasajes, desde el punto de vista del sector aéreo, nosotros queremos poder desarrollar aerolínea nacionales, que los pilotos y aviones sean dominicanos, las tripulaciones, entonces ahí entra el conflicto", explicó.

Agregó que el acuerdo de Cielos Abierto, es una liberalización del transporte aéreo, el Estado dominicano renuncia al control de sus rutas, al control del tránsito aéreo internacional que llegue al país y se abre la competencia abierta a todas las aerolíneas que participan del sistema aéreo nacional.

Javier Díaz puntualizó que hay aerolíneas que están empezando, "y firmar un acuerdo donde tú le entregues todas tus rutas a las aerolíneas extranjeras, pues sería una competencia bastante fuerte y se le hará difícil a los dominicanos entrar y competir".

"Si tu haces una liberalización de todas las industrias aérea, de todas tus rutas, pues eventualmente las lineas más grandes van a eliminar las más pequeñas, en un estudio dice que determina que es una de las cosas que pasan cuando se firman estos tratados, es que las aerolíneas pequeñas, las menos eficientes desaparecen, y al desaparecer aumentan los costos de los pasajes, ¿qué podría pasar en República Dominicana? eliminar a los dominicanos y tener monopolios de las aerolíneas norteamericanas, como Jet Blue, American Airlines".

Dijo que si es así, entonces las aerolíneas Arajet, Sky High, y demás tendrán bastante problemas de competir con esas enormes compañías norteamericanas.

"¿Cómo funciona hoy en día? la JAC es quien dice cuántos vuelos permiten en sus rutas, digamos que se establece que 10 o 15 vuelos al día entre New York y las Américas y es la Junta de Aviación dominicana la que asigna quien va a volar esas rutas, por lo tanto la Junta puede decir Jet Blue usted vuela 8, Delta usted 2, y vamos a darle dos o tres a la dominicana". "Pues eso hace que estas aerolíneas dominicanas puedan competir en una forma un poco más balanceada con las norteamericanas, para darle un ejemplo Arajet tiene cinco aviones, Jet Blue tiene 400 o 300, entonces si no fuera por esta estructura legal que tenemos hoy en día no pudieran competir, si firmarnos este tratado, pues vamos básicamente poner a competir una aerolínea de 400 aviones con una de 5 aviones".

Díaz se cuestionó que porqué el gobierno dominicano no se informa bien antes de decir las cosas, igual la inocencia de los políticos dominicanos de creer que al firmar Cielos Abiertos se le van a bajar los pasajes, "solo tenemos que ver el caso de Colombia y de Chile, ir a Colombia no es más barato que ir a República Dominicana, aunque tangan cielos abiertos.