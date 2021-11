Tras ser abordado por los periodistas, Peguero sostuvo que el contrato suscrito en la pasada gestión no ha terminado todavía, ya que el mismo tiene una duración de cinco años, aunque agregó que se debe esperar a que las investigaciones de lugar culminen.

SANTO DOMINGO.- El suspendido director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, defendió el contrato con la empresa Mía Cargo Group, por el cual es objeto de una investigación por presuntas irregularidades.

Peguero dijo que con el contrato que suscribió con una empresa el Estado recibía más beneficios, porque eliminó a “un intermediario que no hacía nada”.

"Yo rompí con el intermediario e hice una negociación directa con quien daba el servicio, un intermediario que no hacía nada, que lo único que hacía era recibir dinero", aseguró Peguero, quien no quien no quiso identificar a la persona y pidió a los periodistas que investiguen ellos.

El presidente emitió ayer el decreto 722-21 que lo suspendió como director del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), de conformidad con el artículo 88 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública.

En su lugar queda designada, de manera interina, Katiusca del Carmen Báez de Hilario.

Peguero está siendo investigado por presuntas irregularidades en un acuerdo suscrito entre INPOSDOM y la empresa de envíos Mía Cargo Group, por lo que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de República, recomendaron la destitución del director general del Instituto Postal Dominicano y su consultor jurídico por haber incurrido en faltas graves.

El documento fue entregado este lunes al presidente Luis Abinader, en actuación conjunta con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

En el informe, las entidades identificaron que, la firma del primer acuerdo bajo este tipo de modalidad ilegal, es de fecha 13 de noviembre del año 2008, entre el señor Modesto Guzmán, en representación del INPOSDOM, y la empresa Inversiones Tahití, S.A, que posteriormente devino en el acuerdo con la razón social Mía Cargo Group.