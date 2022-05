La directora ejecutiva de la asocaiación explicó que el sector informal "no respeta los derechos laborales de sus empleados, no capacita, no depura" y dentro de sus irregularidades se encuentra emplear a personas mayores.

SANTO DOMINGO.- La percepción negativa que tiene la población sobre el sector de la seguridad privada es debido a la cantidad de personas empleadas que no están asociadas a ninguna empresa o lo está a una que no cumple con los estamentos legales, dijo este viernes la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, INC (ADESINC).

Durante la entrevista central de El Despertador, Katia Salomon indicó que uno de tres oficiales de seguridad pertenece a la informalidad, lo que influye en la percepción "genérica" y "muy mala" del sector que vela por la seguridad de diferentes empresas e instituciones del país, esto al ser cuestionada por la avanzada edad de algunos vigilantes.

Salomón explicó que el sector informal "no respeta los derechos laborales de sus empleados, no capacita, no depura" y dentro de sus irregularidades se encuentra emplear a personas mayores, que no están en óptimas condiciones para prestar el servicio, advirtió.

En contraposición de las empresas afiliadas a ADESINC, que a su juicio cuidan mucho la formación, capacitación y los exámenes físicos de las personas que forman parte de su plantilla de oficiales de seguridad.

En ese sentido, resaltó el compromiso de la asociación y sus afiliados con el entrenamiento de su empleomanía con el fin de que vean el trabajo "más que ocupación, una profesión".

Katia Salomón aseguró que las empresas formales que se dedican a brindar servicios de seguridad se enfrentan a "una competencia negativa, desleal, no respetan precios mínimos, salarios mínimos base", lo que contribuye a la mala percepción que recibe el sector.