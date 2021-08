Conforme a su historial, Ismael empezó el consumo de sustancias ilícitas desde los 17 años de edad, situación que le ha impedido terminar sus estudios secundarios, llevar una vida normal e incluso ha tenido que dejar de trabajar.

SANTO DOMINGO.- Un hombre de 40 años de edad y que sentía que su vida había terminado como resultado del consumo de drogas fue rescatado por el Consejo Nacional de Drogas (CND).

El señor rescatado, evaluado y referido a un centro de rehabilitación es Ismael Jorge Fabián, residente en el barrio Puerto Rico, Santo Domingo Este, junto a su madre la señora Gisela Fabián.

Jorge Fabián, quien requiere ayuda por tener adicción a la cocaína, marihuana, alcohol y otras sustancias, se comprometió a someterse al tratamiento correspondiente para recuperarse y luego reinsertarse a la sociedad y dejar de ser una carga para su familia.

"He asumido el compromiso de ingresar de manera voluntaria al programa de rehabilitación que implementa el Consejo Nacional de Drogas porque quiero recuperarme de este problema para que mi madre no sufra más", dijo Ismael al hablar junto a su madre previo a ingresar al centro de tratamiento y rehabilitación Fundación Ciudades de Refugio, Inc, para evaluación e ingreso.

Conforme a su historial, Ismael empezó el consumo de sustancias ilícitas desde los 17 años de edad, situación que le ha impedido terminar sus estudios secundarios, llevar una vida normal e incluso ha tenido que dejar de trabajar.