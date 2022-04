El profesor Eduardo Hidalgo dijo que el sector educativo atraviesa por situaciones difíciles.

SANTO DOMINGO.- La ADP depositó este lunes una contrapropuesta de aumento salarial para los maestros activos y jubilados en el Ministerio de Educación para que se cumpla con las reivindicaciones establecidas en el acuerdo firmado el pasado año por el presidente Abinader. Sin embargo el presidente del gremio magisterial no reveló los detalles sobre el porcentaje del incremento de sueldo para los profesores.

Las aspiraciones de los maestros no es solamente aumento salarial, según el titular de la ADP, quien estimó que del acuerdo, firmado en junio del año pasado, solo se ha cumplido un 15% de lo establecido en el documento.

Inicialmente la propuesta de reajuste salarial de los maestros era de un 25% y el Ministerio de Educación solo ofrecía un 7%.

Al aclarar que el acuerdo no estableció porcentaje, Hidalgo anunció una marcha el domingo primero de mayo día del trabajador donde se manifestará por sus reivindicaciones.

"El presidente de la ADP no descarta incluir en su lucha la paralización de la docencia si el Ministerio de Educación no obtempera al llamado, aunque señaló que por el momento el comité ejecutivo del gremio no ha definido ese método de lucha"