SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra), Ruth Díaz, manifestó este viernes que saluda la propuesta de resolución que busca regular los derechos de las trabajadoras del hogar y que esa disposición viene a visibilizar un derecho, "es un trabajo como cualquier otro, sin embargo es un trabajo como ningún otro, no hay comparación".

Al ser cuestionada que cuál es el salario mínimo de las domésticas, Díaz sostuvo que al no estar regulado, depende de la familia que sea, "hay que pagan bien de 20,000 o 25 000 pesos, pero tenemos casos que lo que le pagan son 2,500 pesos para que se vayan a su campo cada 15 días, porque dizque la tan criando".

Dijo que las que van diario en promedio ganan entre 10,000 a 12,000 pesos, " y la de dormida, hay personas con dormida que lo que dan son 8,000 esos, ¿por qué?, porque yo te doy la comida, te doy la ropa que dejo".

Asimismo manifestó que el trabajo doméstico no se puede comparar con otros debido a que las trabajadoras cuidan lo más preciado de cada ser humano, la familia, el hogar, lo que te pones, lo que comes, "entonces no hay pago para eso, hay muchísima gente que está motivada con esta resolución".

"No vemos esto como inconstitucional porque el código laboral bien especifica que el contrato puede ser verbal y escrito igual que convenio", dijo.

Seguridad Social

"con el tema de Seguridad Social, recordemos que todos nosotros lo que somos trabajadores de algún oficio, lo que decimos es que del cuero sale la correa, no puede disminuir tu salario porque de la misma plusvalía que se está generando al tu trabajar también va a salir tu seguridad social, no tiene porque necesariamente tiene que ser disminuido el salario"