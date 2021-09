Más de cinco años lleva la comunidad reclamando esta necesidad, que a parte del mal olor que provoca el estancamiento, que aseguran ha causado leptopirosis, enfermedad que ha llevado luto a la barriada.

SANTO DOMINGO.- Moradores del sector Santa Rosa, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, denunciaron el peligro en que viven por la acumulación de aguas residuales en varios badenes de la calle primera, ya que es una fuente de

Vanesa Carolina, es la que vive más cerca de uno de los charcos, que para no aguantar el mal olor, tiene que cerrar su casa y mantener a su familia en la parte trasera de su vivienda aguantando calor, principalmente a su madre de edad avanzada.

Más de cinco años lleva la comunidad reclamando esta necesidad, que a parte del mal olor que provoca el estancamiento, que aseguran ha causado leptopirosis, enfermedad que ha llevado luto a la barriada.

Otro mal que afecta al sector es el suministro de agua potable, vecinos aseguran llega contaminada y hedor por lo que se ven en la necesidad de comprar hasta cuatro botellones de agua por día, para poder bañarse y cocinar.

(Belgica Portorreal, residente) Yo no aguanto la comezón, cuando yo vengo de mi trabajo a bañarme, lo que vengo es coger un cepillo a arracarme y acostarme en la cama”.

Para llamar la atención de las autoridades, los moradores sembraron matas de plátano, ya que aseguran debido al volumen del agua, pronto habrá un conuco donde habrá alimentos para todos.

Dijeron que no descansarán hasta que sean escuchados y que de no ser así, acudirán hasta la alcaldía a protestar y no de manera pacífica

Afirman que por la lentitud con la deben cruzar por el lugar son presa fácil de los atracadores quienes aprovechan para realizar sus fechorías.