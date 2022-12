Más de 1,450 oficiales, entre segundos tenientes y coroneles, fueron sancionados por faltas graves durante agosto 2020 - abril 2022.

SANTO DOMINGO.-Al menos 135 ejecuciones extraoficiales por parte de los agentes de seguridad del Estado, fueron reportadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD), entre enero y noviembre 2022.

Los llamados “intercambios de disparos” registraron al menos 25 personas fallecidas en los últimos dos meses de este año. Sin embargo, durante el período 2018 – noviembre 2022, se totalizaron 3,545 casos a manos de miembros de la Policial Nacional (PN), de acuerdo a la CNDH-RD.

Sostiene que jóvenes con edades comprendidas, entre 18 y 35 años, de sectores marginados, tanto de zonas urbanas como rurales, fueron las principales víctimas al reflejar el 96% de los casos, es decir, alrededor de 3,403 muertes. De los cuales, el 5% no tenía ninguna acusación policial, lo que equivale aproximadamente a 178 individuos. En tanto, el 1% (35 personas) le dispararon por no acatar el llamado de detención, indica el "Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana 2022" de la ONG.

“Cerca de un 70% de la población no se siente segura en el país, debido a que no solo temen a los delincuentes comunes, sino también, a los propios agentes policiales y militares encargados del orden público”, por los graves hechos delictivos en los que se han visto involucrados y por la “connivencia en casos, no aislados, de narcotráfico y sicariato”, indicaron.

Proceso de disciplinario

Durante el período agosto 2020 - abril 2022, un informe de la Inspectoría General de la Policía Nacional señaló a más de 6,826 agentes activos sancionados por incurrir en uso excesivo de la fuerza y faltas graves. Asimismo, por realizar actuaciones que violaron el protocolo policial.

De este conjunto, un estimado de 2,138 llevaba el rango de raso, para el 31.3% del total. Seguido de alrededor de 1,936 eran cabos, equivalente al 28.3%. Asimismo, cerca de 640 (9.3%) ostentaban la jerarquía de sargento y 541 eran sargento mayor, es decir, el 7.9%.

También, fueron disciplinados 509 segundo tenientes (7.7%), 389 primer teniente (5.8%), 244 capitanes (3.5%) y 158 mayores (2.6%). Además, en menor medidas se reportaron 107 tenientes coroneles (1.5%) y 51 Coroneles (0.7%). Efecto, los datos ponen de relieve, al menos 1,458 oficiales sancionados, entre teniente a coroneles, durante el período indicado.