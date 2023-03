Acusó además al exalcalde de invadir terrenos.

SANTO DOMINGO.- El alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, aseguró este miércoles que tiene un maletín desde hace dos años con un sin número de irregularidades que encontraron en el manejo de los fondos públicos del ayuntamiento, gestión que estaba bajo el mandato del exalcalde Junior Santos.

"Yo puedo señalar, 19 millones de pesos, una transferencia de José Ramón Peralta al Ayuntamiento de 15 millones de pesos para obras y que no es ilegal, y posteriormente transfirió 4 millones, y ese dinero obviamente cuando hay una transferencia de una donación debe de ir a la Sala Capitular con la finalidad de que en la Sala Capitular se emita una resolución para la dirección financiera pueda darle entrada a la finanza del ayuntamiento", manifestó Encarnación entrevistado en El Despertador, quien agregó que para fines de investigación procedieron a someterlo hace dos años ante la Pepca y solicitó en la Cámara de Cuentas una auditoria y aún no han hecho nada.

El alcalde dijo que ese dinero no se utilizó, que no está en ninguna cuenta y se lo robaron, "sencillamente el dinero desapareció, no tiene entradas en la finanza del ayuntamiento, no se sabe que se hizo con ese dinero".

Dijo que ese caso no lo quería hacer público, reiterando que tiene dos años en el Pepca,"y nos estamos refiriendo ahora porque nosotros los políticos acostumbramos que cuando llegamos al cargo hacernos millonarios, y el objetivo fundamental cuando asumí esa posición se fundamente en la parte social, y en hacer algo por mi pueblo".

Agregó que entre otras irregularidades están que los procesos no duraban más de 5 minutos, subían al portal y que en menos de cinco minutos hubieron proceso de compras que nunca pasaron por un almacén.

"Yo quiero establecer bien claro, lo primero es que higienizamos la corrupción, anteriormente para usted cobrar un cheque de cualquier tipo de mercancía que usted le vendía al Ayuntamiento tenia que pagar un peaje".