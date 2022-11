"Eso son cosas muy personales, yo creo que ella se irá para cualquier partido que ella considere que le va mejor para los fines futuro de su quehacer político".

SANTO DOMINGO.- Aún no se sabe las razones por la cual la diputada Fior Daliza Peguero abandonó el Partido Revolucionado Dominicano, así informó este miércoles, el Presidente de la comisión de políticas públicas del PRD, Marino Mendoza.

"Ella no ha comunicado nada, es una cuestión personal de ella, ella debió decir las razones cuando cogió su turno en la Cámara de Diputados",expresó el ex juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Al ser cuestionado que si esa decisión no sorprendió al PRD, Mendoza respondió que no, que es parte de la dinámica que se vive hoy en la política dominicana. "las pretensiones, la búsqueda de oportunidades, ella habló de eso, la canonjías y no es quizás el caso de ella, pero es parte de lo que se maneja en el ámbito político".

A Mendoza se le preguntó sobre las declaraciones de la diputada cuando dijo que su ciclo en el PRD había terminado y que por eso iba a buscar nueva tierra, por lo que el entrevistado manifestó que habría que preguntarle a ella.

