"No nos convocaron,a esa reunión, ellos entienden que era que en la reunión anterior ellos dijeron en tal fecha nos vamos a reunir, pero parece que hubo una falta de coordinación".

SANTO DOMINGO.-El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, manifestó este miércoles que la Fuerza del Pueblo no asistió al sexto encuentro del Diálogo por las Reformas que dirige el Consejo Económico y Social (CES), en el que se discute la modificación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no por falta de interés, sino porque no los convocaron.

"No nos convocaron a esa reunión, ellos entienden que era que en la reunión anterior ellos dijeron en tal fecha nos vamos a reunir, pero parece que hubo una falta de coordinación y por esa razón no asistimos, no era porque no teníamos interés de asistir", dijo Alburquerque en la entrevista central de El Despertador.

Al ser cuestionado que si el partido entiende la necesidad de que se reforme la ley electoral, Alburquerque sostuvo que tuvieron hace más de un mes una reunión en el que estuvo el presidente del partidos con los compañeros que están asistiendo a esa comisión y revisaron desde el primer artículo hasta el último, de los dos proyectos presentados por la JCE de ley de partidos políticos y de ley de régimen electoral y que sacaron varias observaciones que lo discutirán.

Se recuerda que el presidente de la Junta Central llamó a los diferentes colectivos a asumir un compromiso para concretar dichas modificaciones a tiempo para los comicios del 2024 y su periodo pre-electoral.

Román Jáquez lamentó el poco avance que ha habido en el análisis de las leyes electorales.

Por ello dijo que la Junta evalúa acciones adicionales a la mesa que desarrolla el Consejo Económico y Social a fin de acelerar las reformas a las leyes Electoral y de Partidos Políticos.

El titular del órgano comicial indicó que mantiene la esperanza de que en esta legislatura se puedan aprobar ambas reformas.