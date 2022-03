La decisión del Partido Revolucionario Moderno se produce a 24 horas de que el Tribunal Superior Electoral rechazara dos recursos que procuraban que la elección de las nuevas autoridades fuera mediante el voto universal

SANTO DOMINGO.- Las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) serán escogidas mediante una convención de delegados, luego de que la Comisión Nacional acogiera la propuesta de la dirección ejecutiva que rechazó el voto universal y secreto.

En tanto, los dirigentes perremeistas, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque consideraron que con esa decisión se cercenó el derecho de las bases del partido a elegir.

La decisión del Partido Revolucionario Moderno se produce a 24 horas de que el Tribunal Superior Electoral rechazara dos recursos que procuraban que la elección de las nuevas autoridades fuera mediante el voto universal.

Al ser aprobada la propuesta de la dirección ejecutiva, la base del partido oficialista estará ausente del proceso interno para elegir al presidente, secretaria o secretario general, entre otras autoridades.

“A partir del lunes sigo defendiendo las cosas en que siempre he creído porque para mí una victoria electoral y el ejercicio del poder no es cambiar mis convicciones, eso es traicionar los principios democráticos y contra eso yo lucho, he luchado y lucharé”, dijo Gómez Mazara.

A la actividad política no asistió el presidente Abinader,

y de la matrícula de la Comisión Nacional, que asciende a 849 miembros, participó más del 70% de los convocados.

De su lado Ramón Alburquerque manifestó “lo pagarán caro porque el pueblo no acepta hoy en día con las redes y la sociedad de la información que se le trate como borrego para que alguien entregado a las oligarquías decida por ellos. Nadie va a votar por alguien que le arrebató su derecho a elegir y ser elegible”

En medio de la reunión que se desarrolló a puerta cerrada, el diputado Eugenio Cedeño propuso que la convención se realizara mediante el voto universal y secreto, siendo rechazada por la voluntad de la mayoría de los presentes.

“Todo lo que el PRM ha hecho ha sido conforme a la Constitución y a las leyes electorales que rigen en esta materia”, explicó Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente.

El voto universal y secreto es el método que favorecen Guido Gómez Mazara y Eddy Olivarez, quienes aspiran a la presidencia de la entidad política al igual que José Ignacio Paliza que intentará reelegirse.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que el Partido Revolucionario Moderno realizará su convención, el proceso interno más importante desde que llegaron al poder en el 2020