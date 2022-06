Aunque no se identificó al agresor ni al agredido, de inmediato los internautas comentaban que parecía ser en basurero improvisado en Santo Domingo Este.

SANTO DOMINGO.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), compartió este sábado un comunicado en su cuenta de Twitter titulado “¡Ni perdón ni impunidad!”, donde informa que un empleado que pertenecía a Aseo Urbano fue desvinculado de la institución por agredir a un envejeciente.

En la noche del pasado viernes se filtró un video en redes sociales donde se ve a un hombre propinarle algunos golpes a un envejeciente en condición de indigencia, a la vez que le reclamaba que no echara basura en el lugar.

“La actual gestión del Ayuntamiento ha reiterado y reitera a todos sus empleados que bajo ninguna circunstancia tolerará comportamientos que riñan con las leyes ni ninguna actuación apartada de la prudencia y el respeto a los derechos ciudadanos”, dice la alcaldía.

“No me tire basura, no me tire basura, que la estamos recogiendo todos los días”, dijo el hombre en la grabación.

Aunque no se identificó al agresor ni al agredido, de inmediato los internautas comentaban que parecía ser en basurero improvisado en Santo Domingo Este.

Asimismo, el ASDE indica que a sus 3,300 empleados se les exige el cumplimiento del deber en el marco de la ley, prestando atención especial a los envejecientes en condición de vulnerabilidad.

El caso queda en manos de las autoridades competentes, quienes aplicarán las medidas que consideren oportunas, apegadas al mandato de las leyes.

“Es nuestra obligación limpiar la ciudad y evitar que la gente tire los desechos en cualquier parte. Pero, ese deber solo lo podemos imponer sin violencia, respetando los derechos ciudadanos y utilizando métodos pedagógicos y de participación comunitaria”, concluye el comunicado.